"Нова пошта" закрила останнє відділення у Святогірську: скільки залишилось у Донецькій області

"Нова пошта" повідомила про закриття останнього відділення в місті Святогірськ Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Facebook.
"Закриваємо наше останнє відділення у Святогірську на Донеччині", - повідомили українцям у "Новій пошті".
Уточнюється, що впродовж останніх місяців це був єдиний бізнес, який продовжував там працювати.
Зазначається при цьому, що відділення НП стало "справжнім пунктом незламності", де сотні мешканців міста й околиць мали змогу:
"Увесь цей час роботу вантажного відділення №2 підтримували незламні новопоштовці: керівниця відділення Людмила, операторка Поліна, приймальник Євген і два водія Сергій та Сергій", - поділились у компанії.
Повідомляється, що завдяки цим людям "лише у листопаді мешканці Святогірська надіслали й отримали 3458 посилок, а це - 115 відправлень щодня".
"Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську", - розповіли у "Новій пошті".
Усім працівникам, як завжди після евакуації, компанія пропонуємо роботу в інших містах і департаментах.
У "Новій пошті" повідомили, що попри вихід зі Святогірська, компанія залишається у Донецькій області.
Там нині продовжують працювати 37 відділень "Нової пошти".
"Ще два нових плануємо відкрити до кінця року", - розповіли у прес-службі компанії.
Зазначається також, що "Нова пошта" продовжує розвивати мережу поштоматів" - щоб люди "могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику".
"Їх зараз 181", - уточнили у прес-службі НП.
"Ми вдячні колегам за їх роботу і відвагу, а також дякуємо Силам оборони України, які продовжують захищати Святогірськ. "Нова пошта" обов'язково повернеться за першої можливості, як зробила це в жовтні 2022 року, після деокупації міста", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ворожий дрон влучив в авто "Нової пошти" поблизу Краматорська.
Згодом стало відомо, що "Нова пошта" оновила тарифи на частину послуг. У компанії пояснили, що це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.
Читайте також, що не можна відправляти "Новою поштою" (повний список заборонених товарів).