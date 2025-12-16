"Новая почта" закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой области

"Новая почта" сообщила о закрытии последнего отделения в городе Святогорск Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.
"Закрываем наше последнее отделение в Святогорске Донецкой области", - сообщили украинцам в "Новой почте".
Уточняется, что в течение последних месяцев это был единственный бизнес, который продолжал там работать.
Отмечается при этом, что отделение НП стало "настоящим пунктом несокрушимости", где сотни жителей города и окрестностей имели возможность:
"Все это время работу грузового отделения №2 поддерживали несокрушимые новопочтовики: руководитель отделения Людмила, оператор Полина, приемщик Евгений и два водителя Сергей и Сергей", - поделились в компании.
Сообщается, что благодаря этим людям "только в ноябре жители Святогорска прислали и получили 3458 посылок, а это - 115 отправлений ежедневно".
"Мы до последнего оттягивали этот момент, но ситуация стала критически опасной. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на машины, мы закрываем наше последнее отделение в Святогорске", - рассказали в "Новой почте".
Всем работникам, как всегда после эвакуации, компания предлагает работу в других городах и департаментах.
В "Новой почте" сообщили, что несмотря на выход из Святогорска, компания остается в Донецкой области.
Там сейчас продолжают работать 37 отделений "Новой почты".
"Еще два новых планируем открыть до конца года", - рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается также, что "Новая почта" продолжает развивать сеть почтоматов" - чтобы люди "могли получать посылки, избегая скоплений и лишнего риска".
"Их сейчас 181", - уточнили в пресс-службе НП.
"Мы благодарны коллегам за их работу и отвагу, а также благодарим Силы обороны Украины, которые продолжают защищать Святогорск. "Новая почта" обязательно вернется при первой возможности, как сделала это в октябре 2022 года, после деоккупации города", - подытожили в компании.
