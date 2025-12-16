"Новая почта" закрыла последнее отделение в Святогорске: сколько осталось в Донецкой области

Что известно о работе и закрытии НП в Святогорске

"Закрываем наше последнее отделение в Святогорске Донецкой области", - сообщили украинцам в "Новой почте".

Уточняется, что в течение последних месяцев это был единственный бизнес, который продолжал там работать.

Отмечается при этом, что отделение НП стало "настоящим пунктом несокрушимости", где сотни жителей города и окрестностей имели возможность:

получить лекарства, продукты и гуманитарную помощь;

подзарядить мобильные телефоны;

подключиться к интернету;

связаться с родными.

"Все это время работу грузового отделения №2 поддерживали несокрушимые новопочтовики: руководитель отделения Людмила, оператор Полина, приемщик Евгений и два водителя Сергей и Сергей", - поделились в компании.

Некоторые из работников отделения "Новой почты" (фото: t.me/novapostcorp)

Сообщается, что благодаря этим людям "только в ноябре жители Святогорска прислали и получили 3458 посылок, а это - 115 отправлений ежедневно".

"Мы до последнего оттягивали этот момент, но ситуация стала критически опасной. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на машины, мы закрываем наше последнее отделение в Святогорске", - рассказали в "Новой почте".

Всем работникам, как всегда после эвакуации, компания предлагает работу в других городах и департаментах.

Работа в отделении стала критически опасной (фото: t.me/novapostcorp)

Сколько отделений НП остается в Донецкой области

В "Новой почте" сообщили, что несмотря на выход из Святогорска, компания остается в Донецкой области.

Там сейчас продолжают работать 37 отделений "Новой почты".

"Еще два новых планируем открыть до конца года", - рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается также, что "Новая почта" продолжает развивать сеть почтоматов" - чтобы люди "могли получать посылки, избегая скоплений и лишнего риска".

"Их сейчас 181", - уточнили в пресс-службе НП.

"Мы благодарны коллегам за их работу и отвагу, а также благодарим Силы обороны Украины, которые продолжают защищать Святогорск. "Новая почта" обязательно вернется при первой возможности, как сделала это в октябре 2022 года, после деоккупации города", - подытожили в компании.

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)