Нова фаза у війні: Литва б'є на сполох через нічний обстріл Києва Росією

Масований обстріл Києва та України в ніч на 7 вересня свідчить, що російський режим відкрив нову фазу війни проти України. Кремль використав рекордну кількість дронів та ракет, це не можна ігнорувати.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X (Twitter).
За словами Будріса, російська агресія проти України посилюється щодня. У ніч на 7 вересня Україна зазнала безпрецедентного удару від окупантів - понад 800 безпілотників та ракет ворог скерував на різні регіони країни.
Через російську атаку постраждали багатоповерхові будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі. Мішенню стала навіть будівля українського уряду.
"Це знаменує небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви - і все це в той час, коли президент Трамп та європейські лідери працюють над досягненням миру", - написав міністр.
Будріс додав, що замість переговорів російський режим подвоює насильство та демонстративно відкидає дипломатію. Нахабство Кремля не має залишитися без відповіді.
"Росія потребує жорсткіших санкцій, а Україна повинна отримати сучасні системи протиповітряної оборони - негайно. Затримка лише підживлює агресію", - резюмував він.
Зазначимо, схожої думки дотримується прем'єр Британії Кір Стармер. Він вже заявив, що нічний масований удар по Києву та по Україні загалом демонструє, що російський диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир в Україні та "почувається безкарним".
В ніч на 7 вересня РФ завдала масованого удару по українських містах. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет. Під атакою були Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.
У Києві пошкоджені житлові будинки та будівля Кабінету міністрів. Там виникла пожежа на площі тисячу метрів квадратних. Внаслідок атаки у Святошинському районі Києва пошкоджена дев'ятиповерхівка - загинули жінка та маленька дитина, понад 20 отримали поранення.
Загалом в Україні через атаку росіян четверо осіб загинули, 44 - постраждали. Більше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.