Нова фаза у війні: Литва б'є на сполох через нічний обстріл Києва Росією

За словами Будріса, російська агресія проти України посилюється щодня. У ніч на 7 вересня Україна зазнала безпрецедентного удару від окупантів - понад 800 безпілотників та ракет ворог скерував на різні регіони країни.

Через російську атаку постраждали багатоповерхові будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі. Мішенню стала навіть будівля українського уряду.

"Це знаменує небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви - і все це в той час, коли президент Трамп та європейські лідери працюють над досягненням миру", - написав міністр.

Будріс додав, що замість переговорів російський режим подвоює насильство та демонстративно відкидає дипломатію. Нахабство Кремля не має залишитися без відповіді.

"Росія потребує жорсткіших санкцій, а Україна повинна отримати сучасні системи протиповітряної оборони - негайно. Затримка лише підживлює агресію", - резюмував він.