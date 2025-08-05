Нова допомога Україні від Нідерландів і найманці з Китаю під Вовчанськом: новини за 4 серпня

Нідерланди виділили 500 млн євро на закупівлю американської зброї для України. Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, що на боці РФ воюють найманці з Китаю і Пакистану.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 4 серпня, - в матеріалі РБК-Україна .

Ракети для Patriot і не тільки. Україна отримає американську зброю за рахунок Нідерландів

Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди, розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За словами міністра, до нідерландського пакету підтримки входять ракети і деталі для систем ППО Patriot і HAWK.

Під Вовчанськом за Росію воюють найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки, - Зеленський

Росія використовує в боях проти українських захисників на Вовчанському напрямку найманців із низки країн, заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту на Вовчанський напрямок.

"Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - наголосив Зеленський.

Війська РФ намагалися взяти штурмом пункт пропуску "Гоптівка" в Харківській області

Російські війська намагалися прорватися через державний кордон України, здійснивши штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" в Харківській області. У відповідь Сили оборони дали рішучу відсіч.

Зараз "Гоптівка" перебуває під повним контролем українських військових.

Келлог планує візит в Україну, - джерело

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує візит в Україну, повідомило джерело РБК-Україна.

За даними співрозмовника, дат візиту поки немає.

"Їм немає діла до загибелі українців". Трамп пообіцяв жорсткі тарифи проти Індії

США значно підвищать тарифи проти Індії, оскільки та продовжує купувати у Росії багато нафти. Делі не хвилює, що це фінансує російську військову машину, заявив президент Дональд Трамп.

За словами американського лідера, Індія закуповує у Росії величезні обсяги нафти і потім перепродує її на світовому ринку з великим прибутком.