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Новая помощь Украине от Нидерландов и наемники из Китая под Волчанском: новости за 4 августа

Вторник 05 августа 2025 06:30
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Новая помощь Украине от Нидерландов и наемники из Китая под Волчанском: новости за 4 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Нидерланды выделили 500 млн евро на закупку американского оружия для Украины. Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал, что на стороне РФ воюют наемники из Китая и Пакистана.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 4 августа, - в материале РБК-Украина.

Ракеты для Patriot и не только. Украина получит американское оружие за счет Нидерландов

Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды, рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По словам министра, в нидерландский пакет поддержки входят ракеты и детали для систем ПВО Patriot и HAWK.

Под Волчанском за Россию воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки, - Зеленский

Россия использует в боях против украинских защитников на Волчанском направлении наемников из ряда стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Волчанское направление.

"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - подчеркнул Зеленский.

Войска РФ пытались взять штурмом пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области

Российские войска пытались прорваться через государственную границу Украины, осуществив штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. В ответ Силы обороны дали решительный отпор.

Сейчас "Гоптовка" находится под полным контролем украинских военных.

Келлог планирует визит в Украину, - источник

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует визит в Украину, сообщил источник РБК-Украина.

По данным собеседника, дат визита пока нет.

"Им нет дела до гибели украинцев". Трамп пообещал жесткие тарифы против Индии

США значительно повысят тарифы против Индии, поскольку та продолжает покупать у России много нефти. Дели не волнует, что это финансирует российскую военную машину, заявил президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Индия закупает у России огромные объемы нефти и затем перепродает ее на мировом рынке с большой прибылью.

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