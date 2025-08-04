Війська РФ намагалися взяти штурмом пункт пропуску "Гоптівка" на Харківщині

Російські війська намагалися прорватися через державний кордон України, здійснивши штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" у Харківській області. У відповідь Сили оборони дали рішучу відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка.

"Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії", - зазначив Задоренко.

За його словами, "Гоптівка" перебуває під повним контролем українських військових.

Попри заяви російської сторони про нібито "захоплення" КПП, Задоренко спростував цю дезінформацію.

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, раніше речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин розповів, що на Харківському напрямку російські війська щодня втрачають вбитими та пораненими близько 100 осіб. Це фактично ціла рота. Проте окупанти продовжують активні штурмові дії.

Він зазначив, що армія РФ має чисельну перевагу, і їхня тактика наразі полягає у розтягуванні української оборони.