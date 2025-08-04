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Ракети для Patriot і не тільки. Україна отримає американську зброю за рахунок Нідерландів

Понеділок 04 серпня 2025 19:58
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Ракети для Patriot і не тільки. Україна отримає американську зброю за рахунок Нідерландів Фото: Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю De Telegraaf заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, Нідерланди виділяють 500 млн євро на нову ініціативу, в рамках якої Україна отримає американську зброю за рахунок країн Європи.

"Особливо важливі американські системи протиповітряної оборони і боєприпаси, щоб Україна могла захищатися", - зазначив він.

Він стверджує, що таким чином Нідерланди стали першою країною, яка виділила гроші на таку ініціативу. Так нідерландська влада хоче подати приклад.

За словами міністра, до нідерландського пакету підтримки входять ракети та деталі для систем ППО Patriot і HAWK. Також українським захисникам передадуть артилерійські снаряди, хоча точний склад пакета ще узгоджується.

"Щоденні російські удари - це чистий терор, мета якого - зламати Україну. Нідерланди не хочуть цього допустити і тому беруть участь у підтримці. Тільки продовжуючи рішуче підтримувати Україну, ми зможемо посилити тиск на Росію і протистояти її агресії. Це вкрай важливо, тому що чим більше Росія просувається в Україні, тим більшою загрозою вона стає для решти Європи", - додав Брекельманс.

Нова ініціатива США і НАТО

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про постачання американської зброї в Україну.

Трамп запевняв, що всю зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи.

Американський лідер обіцяв, що в рамках цієї ініціативи Україна отримає "найкращу зброю".

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