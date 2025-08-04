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Келлог планує візит в Україну, - джерело

Київ, Понеділок 04 серпня 2025 13:37
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Келлог планує візит в Україну, - джерело Фото: спецпредставник США з питань України Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує візит в Україну.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Як повідомив РБК-Україна співрозмовник, візит Келлога в Україну планується. Втім, є нюанс.

"Але дат ще немає", - уточнило джерело.

Варто зауважити, що це буде не перший візит Келлога до України. Він відвідував країну минулого місяця та покинув 16 липня. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Остання його поїздка була тривалою і запам'яталася киянам тим, що ворог не вдавався до масованих атак по місту, до поки Келлог перебував у столиці України.

Інший спецпредставник Трампа - Стів Віткофф збирається до Росії

Нагадаємо, що цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф може здійснити візит до РФ. Очікується, що він прибуде до Москви 6 або 7 серпня на запит російської сторони, про це заявив Дональд Трамп під час розмови з журналістами.

"Можливо, у середу чи четвер він поїде до Росії. Вони попросили про цю зустріч. Подивимося, що з цього вийде", - сказав Трамп.

Зазначимо, що в лютому 2025 року Віткофф вперше прибув до Москви вже як спецпосланець Трампа. Тоді він забрав із російської в’язниці американця Марка Фогеля. Під час цього візиту провів трьохгодинну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього повертався до РФ ще тричі: 13 березня, 11 квітня та 25 квітня.

Таким чином, це буде вже п’ятий візит Віткоффа до Росії, тепер - з потенційною метою відновлення перемовин щодо війни в Україні.

У Кремлі сьогодні вже зробили заяву про потенційний візит спецпредставника Трампа до Росії цього тижня. Спікер глави Кремля Дмитро Пєсков не виключив можливості проведення зустрічі Путіна та Віткоффа цього тижня.

Додамо, що потенційний візит Келлога в Київ та Віткоффа до Москви відбуваються на тлі дипломатичної активізації Трампа, який хоче укласти угоду щодо припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Напередодні він дав Путіну дедлайн у 50 днів, а потім скоротив його до 10-ти (термін спливає 8 серпня). Після чого глава Білого дому обіцяє жорсткі санкції.

Більше про це читайте в матеріалі "Все вирішиться 8 серпня? Дедлайн від Трампа, переговорний стіл у Туреччині та зухвалість Путіна - дайджест тижня".

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Кіт Келлог Війна в Україні Стів Віткофф Перемир'я Росії та України Мирні переговори
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