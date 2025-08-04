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Під Вовчанськом за Росію воюють найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки, - Зеленський

Понеділок 04 серпня 2025 17:34
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Під Вовчанськом за Росію воюють найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія використовує в боях проти українських захисників на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова української держави розповів, що він відвідав на Вовчанському напрямку воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

За словами президента, він обговорив із командирами ситуацію на передовій, оборону Вовчанська та динаміку боїв. Окремо порушували питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад.

"Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - наголосив Зеленський.

Голова держави також додав, що вручив захисникам державні нагороди.

Китайці в полоні ЗСУ

Нагадаємо, 8 квітня українським захисникам вдалося взяти в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Донецькій області.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що китайців у лавах російської армії набагато більше, ніж двоє.

Уже 27 червня стало відомо, що в полон до українських захисників потрапив ще один китаєць. Це був 24-річний Ван Ву.

Кілька місяців тому видання The Telegraph повідомляло, що Росія обманом залучає до війни проти України вихідців з африканських країн.

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