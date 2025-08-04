Під Вовчанськом за Росію воюють найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки, - Зеленський

Росія використовує в боях проти українських захисників на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Голова української держави розповів, що він відвідав на Вовчанському напрямку воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

За словами президента, він обговорив із командирами ситуацію на передовій, оборону Вовчанська та динаміку боїв. Окремо порушували питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад.

"Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - наголосив Зеленський.

Голова держави також додав, що вручив захисникам державні нагороди.