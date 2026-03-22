НМТ потрібно не всім: інтерв'ю з УЦОЯО про іспити для випускників у 2026

Головне: Формат іспиту: Модель "3+1" залишається незмінною. Обов'язковими є українська мова, математика та історія України, четвертий предмет – на вибір.

Як діяти при форс-мажорних обставинах під час НМТ (інфографіка)

Модель НМТ-2026: що з’явилося нового, а що лишається незмінним

– Які головні нововведення чекають на учасників НМТ-2026?

– Суттєвих змін у проведенні НМТ цьогоріч порівняно з 2025-м не передбачено. Модель тестування залишилася незмінною: кожен учасник виконуватиме завдання із чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими (українська мова, математика та історія України), а один – на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія).

Як і торік, вступники виконуватимуть сертифікаційну роботу в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин.

Перший – виконання завдань з української мови та математики, другий – виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації. Між етапами буде перерва до 20 хвилин.

Незначні зміни відбулися в тестах із фізики – додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді, а також скоротили кількість завдань з хімії – у 2025-му було 30 завдань, цьогоріч – 24.

Традиційно у 2026-му НМТ не міститиме завдань, які передбачають розгорнуту відповідь.

– Які особливості тестування за кордоном?

– НМТ за кордоном буде таким, як і в Україні. Тобто проходитиме в спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах (далі ТЕЦ), де з учасниками працюватимуть українськомовні інструктори, підготовлені УЦОЯО.

А отже, вступні випробування відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості – незалежно від того, де саме учасники їх проходитимуть.

На сьогодні підтверджено домовленості про проведення НМТ у 54 містах 32 країн. Перемовини ще тривають, тож перелік країн/міст може стати більшим.

За кордоном маємо обмеження щодо кількості учасників. У разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору у програмі реєстрації. Тому радимо потенційним учасникам не зволікати.

– Що робити випускникам у країнах, де центрів тестування так і не облаштували?

– Якщо певної країни немає в переліку, радимо вибирати локацію, найближчу до місця їх перебування в період проведення тестування. Якщо згодом з'явиться зручніша локація, то до 7 квітня включно можна вибрати інший населений пункт. Про нові локації повідомлятимемо на нашому сайті.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко (інфографіка РБК-Україна)

Завдання на НМТ: хто їх складає і як захищають від "зливу"

– Хто складає тести і як перевіряють завдання на баланс складності: щоб не було занадто просто чи занадто важко?

– Розробляючи тестові блоки, фахівці УЦОЯО дотримуються вимог щодо рівня складності завдань, збалансованості тем для кожної сесії НМТ.

Відомство замовляє тестові завдання в сертифікованих авторів, які пройшли навчання з тестології, розуміються на змісті викладання в закладах освіти. Кожне завдання також аналізують два незалежних експерти, які, зокрема, визначають його відповідність програмі, коректність, відсутність у ньому помилок.

Потім добірки з таких завдань апробують на вибірці учнів або студентів. Фахівці із психометричного аналізу після апробації обробляють статистичну інформацію й до кожного завдання надають параметри (складність, когнітивний рівень, кореляція, дискримінація тощо) і рекомендації щодо доцільності їх використання в тестуванні.

Укладачі предметних тестів беруть до уваги висновки експертів і результати апробації, а тоді остаточно ухвалюють рішення щодо включення завдань до тесту.

Зважаючи на це, системні або критичні помилки в НМТ майже не виникають. Водночас у будь-якій великій системі комп'ютерного тестування можливі поодинокі одруки або технічні помилки.

– Який алгоритм дій Центру, якщо учасник знайшов неточність під час іспиту?

– У такому випадку після завершення іспиту фахівці УЦОЯО додатково аналізують завдання. Якщо з'ясовується, що воно справді містить технічну помилку або має некоректне формулювання, апеляційна комісія при УЦОЯО ухвалює відповідне рішення.

Наприклад, завдання можуть вилучити з підрахунку або зарахувати правильну відповідь усім учасникам, щоб жоден вступник не опинився в нерівних умовах. Зазвичай рішення ухвалюють на користь учасників.

Головні дати на НМТ-2026 (інфографіка: УЦОЯО)

– Як УЦОЯО захищає завдання від витоку в мережу?

– Застосовуємо кілька рівнів захисту. Доступ до матеріалів має дуже обмежене коло фахівців, які проходять спеціальний відбір і працюють із завданнями в спеціальному захищеному приміщенні.

Крім того, є великий банк тестових завдань, з якого формують різні варіанти тестів, що ускладнює можливість передбачити конкретну добірку завдань.

Під час НМТ у 2022-2023-х зафіксували випадки передчасного поширення інформації про зміст тестів та недоброчесної поведінки учасників. Тому з 2022-го УЦОЯО поступово впроваджує комплекс процедур для захисту від витоку тестових матеріалів, а також для забезпечення рівних умов для всіх учасників вступних випробувань незалежно від сесії тестування.

Серед таких заходів – перевірка учасників металошукачами з метою недопущення до аудиторій осіб із технічними засобами, зокрема мобільними телефонами.

Також використовуємо спеціальне програмне забезпечення – СЕВ-браузер, який блокує доступ до зовнішньої мережі Інтернет на комп'ютерах учасників. Крім того, під час тестування здійснюють відеонагляд за перебігом процедури.

– Нещодавно Український правопис визнали стандартом державної мови. Майбутні учасники НМТ переймаються, що це вплине на завдання з української мови. За яким правописом укладені тести?

– У 2024-му сплив 5-річний перехідний період до чинного правопису, тому з 2025-го тестові завдання з української мови в НМТ враховують усі зміни, запроваджені редакцією Українського правопису 2019 року.

Зауважимо, що новий текст Українського правопису набере чинності після його публікації. Втім, це не позначиться на змісті тестів з української мови для НМТ-2026.

Національна комісія зі стандартів державної мови лише удосконалила структуру Українського правопису, зробила редакційні та технічні виправлення, а також видалила в ілюстративній частині приклади, що стосувалися держави-агресора. Водночас ці зміни стосувалися усталених правил правопису.

Оцінювання та результативність: скільки балів треба набрати на НМТ

– Від чого залежить поріг прохідного бала і чи може ще він змінитись?

– Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 15% від кількості тестових балів (з української мови та історії України не менше 15% + 1 бал).

Таблиці переведення тестових балів в оцінку за шкалою 100-200 Міністерство освіти і науки України затверджує завчасно і оприлюднює в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в певному році. Документ для 2026-го ще не затвердили, проте можна ознайомитися з його проектом.

Пороговий бал НМТ – це мінімальний рівень знань, який показує, що абітурієнт володіє базовими навичками з предмета. Він визначає, чи має вступник елементарну підготовку, необхідну для навчання у закладі вищої освіти.

Порогові бали не варто сприймати як показник високих результатів – вони лише підтверджують наявність базової підготовки.

– Чи є розрив у результатах учнів з міст та сільської місцевості?

– За підсумками НМТ-2025, середні результати учасників за виконання субтесту з української мови не вказують на значну різницю:

середній бал учасників із міста – 148,9;

із селища – 145,8;

із села – 143,3.

Щодо середніх результатів учасників НМТ з математики, то у вихідців з міста вони 136; із селища – 131,1; із села – 128,2. Також немає суттєвого розриву у результатах з історії України: учасники з міста мають середній результат 143,4; із селища – 140,8; із села – 139,3.

Докладніше це можна переглянути в офіційних звітах про проведения НМТ.

– НМТ – це тимчасовий формат. Чи бачите різницю в результатах у порівнянні із ЗНО?

– Формати цих іспитів, умови їх складання та вимірювальні інструменти суттєво відрізняються, тому порівняння результатів НМТ і ЗНО є некоректним.

Класичне ЗНО проводили в паперовому форматі, воно містило завдання відкритої форми (наприклад, власне висловлення з української та іноземних мов або розв'язання задач із розгорнутою відповіддю з математики).

НМТ – це комп'ютерний тест, де більшість завдань мають закриту форму, у ньому значно менша кількість завдань, аніж у тестах ЗНО.

Також змінилася специфіка переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200.

Окрім цього, важливо брати до уваги, що результати ЗНО використовували як результати ДПА, тобто всі випускники закладів загальної середньої освіти мали проходити відповідне тестування, а не лише ті, які планували вступати до вишів.

Натомість НМТ є лише формою вступного випробування. Отже, у ньому беруть участь лише ті випускники, які планують здобувати вищу освіту. А це часто сильніші учні й учениці.

Насамкінець треба враховувати реалії: сучасні вступники складають НМТ в умовах повномасштабної війни. Повітряні тривоги, перебої зі світлом та психологічний тиск – це фактори, яких не було в роки проведення ЗНО.

– Чому зараз неможливо повернутися до ЗНО і чи є сенс знову його застосовувати після війни?

– Формат НМТ запровадили, щоб зробити процедуру оцінювання більш компактною та гнучкою в організації з огляду на складні безпекові умови воєнного часу.

Після завершення війни можливе повернення до класичної моделі ЗНО, що дасть змогу проводити тестування більшої тривалості та використовувати тести із ширшим набором завдань.

Водночас у нинішніх умовах оптимальним форматом є саме НМТ, який належно виконує функції відбору абітурієнтів для вступу до закладів вищої освіти.

УЦОЯО не відкидає можливості повернення до ЗНО після завершення війни (інфографіка: РБК-Україна)

Виклики війни: як складатимуть НМТ під час тривог і при вимкненнях світла

– Як часто доводилося переривати сесії торік?

– У 2025-му проведення НМТ зупиняли переважно через безпекову ситуацію, а саме через повітряні тривоги. Однак такі ситуації мали місце лише в ТЕЦ, що були створені не в укриттях.

У таких випадках учасники мали перейти в укриття й чекати завершення тривоги. Там же, де ТЕЦ функціонували в укриттях цивільного захисту, тестування не переривали: навіть у разі тривоги учасники продовжували роботу над тестами.

У 2025 році ТЕЦ функціонували в укриттях:

в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях – 100%

у Миколаївській – 91%;

у Чернігівській – 72 %;

у Черкаській і Київській областях – понад 66%.

Завдяки цьому зменшилася кількість учасників, які не змогли завершити виконання завдань під час основних сесій через тривалу повітряну тривогу. У 2025-му їх було лише 8 осіб. Це значно менше, ніж у 2024-му – 52 особи, та 2023-му – 546 осіб.

У 2026 році НМТ на територіях, розташованих поблизу зон активних бойових дій, здебільшого проведуть в укриттях.

– Який алгоритм передбачений на випадок, якщо зник інтернет або вимкнули світло?

– Якщо під час проходження НМТ виникають технічні труднощі, учаснику потрібно звернутися до інструктора в аудиторії. Час, протягом якого розв’язували технічні проблеми, додадуть до загального часу, відведеного на виконання завдань.

Якщо учасник не зможе розпочати/завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії через форс-мажорні обставини (відключення електроенергії, повітряні тривоги понад 2,5 години), йому потрібно буде протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ, в якій він брав участь, подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.

Учасника допускають до додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання про анулювання його результату НМТ за підсумками основної сесії.

– Чи забезпечені екзаменаційні центри генераторами на випадок вимкнення світла?

– Зазвичай ТЕЦ створюють на базі закладів освіти, тож якщо деякі з них забезпечені резервними джерелами живлення їх використовують під час проведення НМТ. Питання забезпечення ТЕЦ генераторами не належить до компетенції УЦОЯО.

– Чи оштрафують учасника, якщо він зареєструвався на НМТ, але не прийшов на іспит?

– Ні. Попри те, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця, механізму фінансового покарання за неявку на іспит в Україні нема.

Звісно, у складних умовах війни в учасників можуть бути різні обставини, через які вони не приходять на іспит, однак видається, що в окремих випадках показники неявки свідчать про нерозуміння частиною учасників вартості "безкоштовного" тестування.

Під час основних сесій у 2025-му на НМТ не прийшов майже кожен десятий учасник, прийшли – 91,45% зареєстрованих. А під час додаткових – майже кожен третій був відсутній, на тестуванні були 72,35% зареєстрованих.

– На що учасники НМТ скаржаться найчастіше?

– Торік подали 277 заяв щодо відмови в реєстрації, 76 апеляційних заяв щодо відмови в допуску до участі в НМТ під час додаткових сесій і 7 осіб подали заяви про порушення процедури проведення іспиту. Частину із цих заяв задовольнили.

– Який відсоток учасників НМТ-2025 склали випускники попередніх років. Про що говорять ці дані: зріс попит на вищу освіту чи це спосіб ухилення від мобілізації?

– Торік НМТ склали 289 664 учасники, серед них 228 710 осіб – випускники 2025-го та 60 954 особи – випускники минулих років. Отже, частка випускників попередніх років становила 21,0%.

Дані за попередні роки:

у 2024 – 20,8% учасників були випускниками минулих років;

у 2023 р. – 15,7%;

у 2022 р – 15,4%.

Збільшення частки випускників минулих років між 2022-2025 рр. можна пов'язувати з різними чинниками, зокрема й тими, про які ви згадали. Втім, однозначних висновків тільки на основі цих даних робити не можна. Цей аспект треба окремо вивчати, а це не входить до компетенції УЦОЯО.

Що можна і не можна брати з собою на іспит учасникам НМТ (інфографіка РБК-Україна)

Стратегія успіху: як підготуватись до НМТ і що дозволено брати з собою на іспит

– Чи реально підготуватися до тесту за кілька місяців?

– Найкращим способом є наполегливе й відповідальне навчання впродовж шкільних років: саме це забезпечує міцний фундамент для високого результату на НМТ. Завдяки такому підходу підготовка може полягати лише в ознайомленні з форматами завдань і специфікою тестів НМТ. А це не займе багато часу.

Якщо ж особа відчуває труднощі в опануванні шкільних курсів, то підготовку варто розпочати раніше. Наприклад, у 10 класі, поступово повторюючи базовий навчальний матеріал без надмірного навантаження. В 11-му варто зосередитися на систематизації знань і відпрацюванні виконання завдань у тестовому форматі.

Водночас з огляду на те, що багато учнів перебуває у стані тривалого стресу через війну, важливо організовувати підготовку в помірному режимі, з урахуванням психоемоційного стану.

– Що порадите майбутнім учасникам НМТ-2026?

– Для підготовки радимо використовувати демонстраційні варіанти тестів, матеріали Всеукраїнської школи онлайн, тести минулих років, а також короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Ці матеріали можна знайти на сайті УЦОЯО в рубриці "Вступні випробування у 2026 році / Вступні на бакалаврат / Підготовка до HMT".

Важливо окреслити тактику проходження тестування. Учасникам варто ознайомитися зі структурою тесту та типами завдань НМТ і визначитися, з якого навчального предмета розпочати виконання завдань.

Розуміння формату завдань допомагає швидко зорієнтуватися під час тестування та ефективніше розподілити час. Аби відстежувати, скільки часу залишилося на виконання завдань певного блоку НМТ, учасники бачитимуть на екрані таймер.

Якщо завдання видається надто складним або потребує значних обчислень, можливо, краще пропустити його й повернутися пізніше. Такий підхід дає змогу спочатку виконати ті завдання, у яких учасник упевнений, і не втратити часу на одному складному.

Для завдань із короткою відповіддю (з математики, фізики чи хімії) важливо уважно фіксувати результат, щоб уникнути технічних помилок під час внесення відповіді. Це допоможе працювати впевненіше, раціонально використовувати час і зменшити ризик випадкових помилок.

– Що учасникам потрібно брати з собою на іспит, а що – заборонено?

– Обов'язково для допуску до ТЕЦ потрібно мати сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог у застосунку "Дія".

Також варто мати ручку та за бажанням пляшечку води і перекус. Якщо учасники проходитимуть НМТ в Україні, радимо взяти теплий одяг на випадок тривалого перебування в укритті.

Заборонено приносити до ТЕЦ небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я. Також під забороною на робочому місці технічні пристрої та їх елементи (телефони, навушники тощо), друковані або рукописні матеріали, інші предмети, що не передбачені процедурою НМТ, крім дозволених виробів медичного призначення.

Про їх наявність учасник має повідомити працівників пункту тестування до початку роботи над завданнями НМТ.