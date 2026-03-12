ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту

11:17 12.03.2026 Чт
2 хв
Не тільки паспорт: без яких документів не допустять на тестування?
aimg Василина Копитко
Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту Основна сесія НМТ-2026 розпочнеться уже в травні (фото: Getty Images)

Для абітурієнтів розпочинається гаряча пора підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ). Проте знання предметів - це лише половина успіху, адже порушення процедурних правил може призвести до дискваліфікації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Читайте також: НМТ-2026: чи штрафуватимуть учасника за неявку на іспит

Головне:

  • Суворий таймінг: Допуск до екзаменаційного центру припиняється рівно за 5 хвилин до початку тестування.
  • Заборонені гаджети: Будь-які засоби зв'язку, пристрої зберігання чи передачі інформації на робочому місці - прямий шлях до анулювання результату.
  • Жодних чернеток "на пам'ять": Виносити аркуші для записів або копіювати завдання суворо заборонено.
  • Перерва не для соцмереж: Правила щодо використання гаджетів діють навіть під час технічної перерви та перебування в укритті.

Документи та вхід до центру

Для того, щоб вас допустили до іспиту, необхідно мати при собі три документи: паспорт (або інше посвідчення особи), Сертифікат НМТ та запрошення. Окрім цього, заборонено приносити будь-які небезпечні предмети чи речовини.

Що заборонено робити в аудиторії

Протягом усього часу тестування учасникам забороняється:

  • Спілкування: Не можна розмовляти з іншими учасниками, передавати їм будь-які предмети або отримувати допомогу.
  • Технічні засоби: Окрім телефонів, під забороною навушники, флешки та навіть окремі деталі пристроїв.
  • Паперові шпаргалки: Друковані або рукописні матеріали (крім дозволених медичних виробів, про які треба попередити заздалегідь) заборонені.
  • Робота з інтернетом: Використання будь-яких мережевих ресурсів, крім самої платформи тестування.

Наслідки порушень

Якщо працівники центру зафіксують хоча б одне з перелічених порушень, учасник на вимогу відповідальних осіб зобов'язаний негайно припинити виконання тесту та залишити аудиторію. У такому випадку результат іспиту буде анульовано без права перездачі в межах поточної сесії.

Читайте також про те, що до 2 квітня триває реєстрація на НМТ-2026. Випускникам, які закінчують іноземні школи, потрібно надати переклад документу про те, що вони здобувають освіту за кордоном.

Раніше ми ділились списком категорій, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.

