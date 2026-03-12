Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту
Для абітурієнтів розпочинається гаряча пора підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ). Проте знання предметів - це лише половина успіху, адже порушення процедурних правил може призвести до дискваліфікації.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Суворий таймінг: Допуск до екзаменаційного центру припиняється рівно за 5 хвилин до початку тестування.
- Заборонені гаджети: Будь-які засоби зв'язку, пристрої зберігання чи передачі інформації на робочому місці - прямий шлях до анулювання результату.
- Жодних чернеток "на пам'ять": Виносити аркуші для записів або копіювати завдання суворо заборонено.
- Перерва не для соцмереж: Правила щодо використання гаджетів діють навіть під час технічної перерви та перебування в укритті.
Документи та вхід до центру
Для того, щоб вас допустили до іспиту, необхідно мати при собі три документи: паспорт (або інше посвідчення особи), Сертифікат НМТ та запрошення. Окрім цього, заборонено приносити будь-які небезпечні предмети чи речовини.
Що заборонено робити в аудиторії
Протягом усього часу тестування учасникам забороняється:
- Спілкування: Не можна розмовляти з іншими учасниками, передавати їм будь-які предмети або отримувати допомогу.
- Технічні засоби: Окрім телефонів, під забороною навушники, флешки та навіть окремі деталі пристроїв.
- Паперові шпаргалки: Друковані або рукописні матеріали (крім дозволених медичних виробів, про які треба попередити заздалегідь) заборонені.
- Робота з інтернетом: Використання будь-яких мережевих ресурсів, крім самої платформи тестування.
Наслідки порушень
Якщо працівники центру зафіксують хоча б одне з перелічених порушень, учасник на вимогу відповідальних осіб зобов'язаний негайно припинити виконання тесту та залишити аудиторію. У такому випадку результат іспиту буде анульовано без права перездачі в межах поточної сесії.
Читайте також про те, що до 2 квітня триває реєстрація на НМТ-2026. Випускникам, які закінчують іноземні школи, потрібно надати переклад документу про те, що вони здобувають освіту за кордоном.
Раніше ми ділились списком категорій, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.