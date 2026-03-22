НМТ нужно не всем: интервью с УЦОКО об экзаменах для выпускников в 2026 году

Главное: Формат экзамена: Модель "3+1" остается неизменной. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, четвертый предмет – на выбор.

Модель "3+1" остается неизменной. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, четвертый предмет – на выбор. Новое правописание: С 2025 года тесты по украинскому языку полностью базируются на нормах Украинского правописания 2019 года.

С 2025 года тесты по украинскому языку полностью базируются на нормах Украинского правописания 2019 года. Безопасность в приоритете: В прифронтовых областях почти все экзаменационные центры будут работать в укрытиях. Это позволит не прерывать тестирование.

В прифронтовых областях почти все экзаменационные центры будут работать в укрытиях. Это позволит не прерывать тестирование. Изменения в предметах: В тестах по физике добавили два задания, а в тесте по химии количество заданий сократили с 30 до 24.

В тестах по физике добавили два задания, а в тесте по химии количество заданий сократили с 30 до 24. НМТ за рубежом: Тестирование подтверждено в 32 странах (54 города), однако количество мест ограничено – абитуриентам советуют не медлить с регистрацией.

Тестирование подтверждено в 32 странах (54 города), однако количество мест ограничено – абитуриентам советуют не медлить с регистрацией. Порог баллов: Для получения результата необходимо набрать не менее 15%, а по украинскому языку и истории Украины – 15% + 1 бал от общего количества тестовых баллов.

Модель НМТ-2026: что появилось нового, а что остается неизменным

– Какие главные нововведения ждут участников НМТ-2026?

– Существенных изменений в проведении НМТ в этом году по сравнению с 2025-м не предусмотрено. Модель тестирования осталась неизменной: каждый участник будет выполнять задания по четырем предметам, три из которых являются обязательными (украинский язык, математика и история Украины), а один – на выбор из перечня (украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия, физика, география).

Как и в прошлом году, поступающие будут выполнять сертификационную работу в один день в два этапа, каждый из которых продлится 120 минут.

Первый – выполнение заданий по украинскому языку и математике, второй – выполнение заданий по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации. Между этапами будет перерыв до 20 минут.

Незначительные изменения произошли в тестах по физике – добавили два задания с выбором одного правильного ответа, а также сократили количество заданий по химии – в 2025-м было 30 заданий, в этом году – 24.

Традиционно в 2026-м НМТ не будет содержать заданий, предусматривающих развернутый ответ.

– Какие особенности тестирования за границей?

– НМТ за границей будет таким, как и в Украине. То есть будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах (далее ТЭЦ), где с участниками будут работать украиноязычные инструкторы, подготовленные УЦОКО.

А значит, вступительные испытания будут проходить на принципах прозрачности и справедливости – независимо от того, где именно участники их будут проходить.

На сегодняшний день подтверждены договоренности о проведении НМТ в 54 городах 32 стран. Переговоры еще продолжаются, поэтому перечень стран/городов может стать больше.

За рубежом есть ограничения по количеству участников. В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в программе регистрации. Поэтому советуем потенциальным участникам не медлить.

– Что делать выпускникам в странах, где центры тестирования так и не обустроили?

– Если определенной страны нет в перечне, советуем выбирать локацию, ближайшую к месту их пребывания в период проведения тестирования. Если впоследствии появится более удобная локация, то до 7 апреля включительно можно выбрать другой населенный пункт. О новых локациях будем сообщать на нашем сайте.

Задания на НМТ: кто их составляет и как защищают от "слива"

– Кто составляет тесты и как проверяют задания на баланс сложности: чтобы не было слишком просто или слишком тяжело?

– Разрабатывая тестовые блоки, специалисты УЦОКО придерживаются требований по уровню сложности заданий, сбалансированности тем для каждой сессии НМТ.

Ведомство заказывает тестовые задания у сертифицированных авторов, которые прошли обучение по тестологии, разбираются в содержании преподавания в учебных заведениях. Каждое задание также анализируют два независимых эксперта, которые, в частности, определяют его соответствие программе, корректность, отсутствие в нем ошибок.

Затем подборки из таких заданий апробируют на выборке учеников или студентов. Специалисты по психометрическому анализу после апробации обрабатывают статистическую информацию и к каждому заданию предоставляют параметры (сложность, когнитивный уровень, корреляция, дискриминация и т.п.) и рекомендации о целесообразности их использования в тестировании.

Составители предметных тестов принимают во внимание выводы экспертов и результаты апробации, а затем окончательно принимают решение о включении заданий в тест.

Ввиду этого системные или критические ошибки в НМТ почти не возникают. В то же время в любой большой системе компьютерного тестирования возможны единичные опечатки или технические ошибки.

– Какой алгоритм действий Центра, если участник нашел неточность во время экзамена?

– В таком случае после завершения экзамена специалисты УЦОКО дополнительно анализируют задания. Если выясняется, что оно действительно содержит техническую ошибку или имеет некорректную формулировку, апелляционная комиссия при УЦОКО принимает соответствующее решение.

Например, задание могут изъять из подсчета или засчитать правильный ответ всем участникам, чтобы ни один поступающий не оказался в неравных условиях. Обычно решение принимают в пользу участников.

– Как УЦОКО защищает задания от утечки в сеть?

– Применяем несколько уровней защиты. Доступ к материалам имеет очень ограниченный круг специалистов, которые проходят специальный отбор и работают с заданиями в специальном защищенном помещении.

Кроме того, есть большой банк тестовых заданий, из которого формируют разные варианты тестов, что усложняет возможность предусмотреть конкретную подборку заданий.

Во время НМТ в 2022-2023-х зафиксировали случаи преждевременного распространения информации о содержании тестов и недобросовестного поведения участников. Поэтому с 2022-го УЦОКО постепенно внедряет комплекс процедур для защиты от утечки тестовых материалов, а также для обеспечения равных условий для всех участников вступительных испытаний независимо от сессии тестирования.

Среди таких мер – проверка участников металлоискателями с целью недопущения в аудитории лиц с техническими средствами, в частности мобильными телефонами.

Также используем специальное программное обеспечение – СЕВ-браузер, который блокирует доступ к внешней сети Интернет на компьютерах участников. Кроме того, во время тестирования осуществляют видеонаблюдение за ходом процедуры.

–​​​​​​​ Недавно Украинское правописание признали стандартом государственного языка. Будущие участники НМТ переживают, что это повлияет на задания по украинскому языку. По какому правописанию составлены тесты?

– В 2024-м истек 5-летний переходный период к действующему правописанию, поэтому с 2025-го тестовые задания по украинскому языку в НМТ учитывают все изменения, введенные редакцией Украинского правописания 2019 года.

Заметим, что новый текст Украинского правописания вступит в силу после его публикации. Однако это не скажется на содержании тестов по украинскому языку для НМТ-2026.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка лишь усовершенствовала структуру Украинского правописания, сделала редакционные и технические исправления, а также удалила в иллюстративной части примеры, касающиеся государства-агрессора. В то же время эти изменения касались устоявшихся правил правописания.

Оценивание и результативность: сколько баллов нужно набрать на НМТ

–​​​​​​​ От чего зависит порог проходного балла и может ли еще он измениться?

– Для получения результата по шкале 100-200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от количества тестовых баллов (по украинскому языку и истории Украины не менее 15% + 1 балл).

Таблицы перевода тестовых баллов в оценку по шкале 100-200 Министерство образования и науки Украины утверждает заранее и обнародует в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в определенном году. Документ для 2026-го еще не утвердили, однако можно ознакомиться с его проектом.

Пороговый балл НМТ – это минимальный уровень знаний, который показывает, что абитуриент владеет базовыми навыками по предмету. Он определяет, имеет ли абитуриент элементарную подготовку, необходимую для обучения в учреждении высшего образования.

Пороговые баллы не стоит воспринимать как показатель высоких результатов – они лишь подтверждают наличие базовой подготовки.

–​​​​​​​ Есть ли разрыв в результатах учеников из городов и сельской местности?

– По итогам НМТ-2025, средние результаты участников за выполнение субтеста по украинскому языку не указывают на значительную разницу:

средний балл участников из города – 148,9;

из поселка – 145,8;

из села – 143,3.

Что касается средних результатов участников НМТ по математике, то у выходцев из города они 136; из поселка – 131,1; из села – 128,2. Также нет существенного разрыва в результатах по истории Украины: участники из города имеют средний результат 143,4; из поселка – 140,8; из села – 139,3.

Подробнее это можно посмотреть в официальных отчетах о проведении НМТ.

– НМТ – это временный формат. Видите ли разницу в результатах по сравнению с ВНО?

– Форматы этих экзаменов, условия их сдачи и измерительные инструменты существенно отличаются, поэтому сравнение результатов НМТ и ВНО является некорректным.

Классическое ВНО проводили в бумажном формате, оно содержало задания открытой формы (например, собственное высказывание по украинскому и иностранным языкам или решение задач с развернутым ответом по математике).

НМТ – это компьютерный тест, где большинство заданий имеют закрытую форму, в нем значительно меньшее количество заданий, чем в тестах ВНО.

Также изменилась специфика перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100-200.

Кроме этого, важно учитывать, что результаты ВНО использовали как результаты ГИА, то есть все выпускники учреждений общего среднего образования должны были проходить соответствующее тестирование, а не только те, которые планировали поступать в вузы.

Зато НМТ является лишь формой вступительного испытания. Следовательно, в нем участвуют только те выпускники, которые планируют получать высшее образование. А это часто более сильные ученики и ученицы.

Наконец надо учитывать реалии: современные поступающие сдают НМТ в условиях полномасштабной войны. Воздушные тревоги, перебои со светом и психологическое давление – это факторы, которых не было в годы проведения ВНО.

–​​​​​​​ Почему сейчас невозможно вернуться к ВНО и есть ли смысл снова его применять после войны?

– Формат НМТ ввели, чтобы сделать процедуру оценивания более компактной и гибкой в организации, учитывая сложные условия безопасности военного времени.

После завершения войны возможно возвращение к классической модели ВНО, что позволит проводить тестирование большей продолжительности и использовать тесты с более широким набором заданий.

Вместе с тем в нынешних условиях оптимальным форматом является именно НМТ, который надлежащим образом выполняет функции отбора абитуриентов для поступления в учреждения высшего образования.

Вызовы войны: как будут сдавать НМТ во время тревог и при отключениях света

–​​​​​​​ Как часто приходилось прерывать сессии в прошлом году?

– В 2025-м проведение НМТ останавливали преимущественно из-за ситуации с безопасностью, а именно из-за воздушных тревог. Однако такие ситуации имели место только в ТЭЦ, которые были созданы не в укрытиях.

В таких случаях участники должны были перейти в укрытие и ждать завершения тревоги. Там же, где ТЭЦ функционировали в укрытиях гражданской защиты, тестирование не прерывали: даже в случае тревоги участники продолжали работу над тестами.

В 2025 году ТЭЦ функционировали в укрытиях:

в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях - 100%

в Николаевской - 91%;

в Черниговской - 72%;

в Черкасской и Киевской областях - более 66%.

Благодаря этому уменьшилось количество участников, которые не смогли завершить выполнение заданий во время основных сессий из-за длительной воздушной тревоги. В 2025-м их было всего 8 человек. Это значительно меньше, чем в 2024-м – 52 человека, и 2023-м – 546 человек.

В 2026 году НМТ на территориях, расположенных вблизи зон активных боевых действий, в основном проведут в укрытиях.

– Какой алгоритм предусмотрен на случай, если пропал интернет или выключили свет?

– Если во время прохождения НМТ возникают технические трудности, участнику нужно обратиться к инструктору в аудитории. Время, в течение которого решали технические проблемы, добавят к общему времени, отведенному на выполнение заданий.

Если участник не сможет начать/завершить выполнение сертификационной работы во время основной сессии из-за форс-мажорных обстоятельств (отключение электроэнергии, воздушные тревоги более 2,5 часов), ему нужно будет в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ, в которой он принимал участие, подать в соответствующий региональный центр оценивания качества образования заявление о предоставлении возможности пройти тестирование во время дополнительных сессий.

Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.

Участника допускают к дополнительным сессиям при условии удовлетворения апелляционной комиссией при УЦОКО ходатайства об аннулировании его результата НМТ по итогам основной сессии.

– Обеспечены ли экзаменационные центры генераторами на случай отключения света?

– Обычно ТЭЦ создают на базе учебных заведений, поэтому если некоторые из них обеспечены резервными источниками питания их используют во время проведения НМТ. Вопрос обеспечения ТЭЦ генераторами не относится к компетенции УЦОКО.

–​​​​​​​ Оштрафуют ли участника, если он зарегистрировался на НМТ, но не пришел на экзамен?

– Нет. Несмотря на то, что государство тратит значительные ресурсы на организацию каждого рабочего места, механизма финансового наказания за неявку на экзамен в Украине нет.

Конечно, в сложных условиях войны у участников могут быть разные обстоятельства, по которым они не приходят на экзамен, однако представляется, что в отдельных случаях показатели неявки свидетельствуют о непонимании частью участников стоимости "бесплатного" тестирования.

Во время основных сессий в 2025-м на НМТ не пришел почти каждый десятый участник, пришли - 91,45% зарегистрированных. А во время дополнительных – почти каждый третий отсутствовал, на тестировании были 72,35% зарегистрированных.

–​​​​​​​ На что участники НМТ жалуются чаще всего?

– В прошлом году подали 277 заявлений об отказе в регистрации, 76 апелляционных заявлений об отказе в допуске к участию в НМТ во время дополнительных сессий и 7 человек подали заявления о нарушении процедуры проведения экзамена. Часть из этих заявлений удовлетворили.

– Какой процент участников НМТ-2025 сдали выпускники предыдущих лет. О чем говорят эти данные: вырос спрос на высшее образование или это способ уклонения от мобилизации?

– В прошлом году НМТ сдали 289 664 участника, среди них 228 710 человек – выпускники 2025-го и 60 954 человека – выпускники прошлых лет. Таким образом, доля выпускников предыдущих лет составила 21,0%.

Данные за предыдущие годы:

в 2024 – 20,8% участников были выпускниками прошлых лет;

в 2023 г. – 15,7%;

в 2022 г. – 15,4%.

Увеличение доли выпускников прошлых лет между 2022-2025 гг. можно связывать с различными факторами, в том числе и теми, о которых вы упомянули. Впрочем, однозначных выводов только на основе этих данных делать нельзя. Этот аспект надо отдельно изучать, а это не входит в компетенцию УЦОКО.

Стратегия успеха: как подготовиться к НМТ и что разрешено брать с собой на экзамен

– Реально ли подготовиться к тесту за несколько месяцев?

– Лучшим способом является настойчивое и ответственное обучение в течение школьных лет: именно это обеспечивает прочный фундамент для высокого результата на НМТ. Благодаря такому подходу подготовка может заключаться лишь в ознакомлении с форматами заданий и спецификой тестов НМТ. А это не займет много времени.

Если же человек испытывает трудности в освоении школьных курсов, то подготовку стоит начать раньше. Например, в 10 классе, постепенно повторяя базовый учебный материал без чрезмерной нагрузки. В 11-м стоит сосредоточиться на систематизации знаний и отработке выполнения заданий в тестовом формате.

В то же время, учитывая то, что многие ученики находятся в состоянии длительного стресса из-за войны, важно организовывать подготовку в умеренном режиме, с учетом психоэмоционального состояния.

– Что посоветуете будущим участникам НМТ-2026?

– Для подготовки советуем использовать демонстрационные варианты тестов, материалы Всеукраинской школы онлайн, тесты прошлых лет, а также короткие тематические тесты в онлайн-тестировщике на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Эти материалы можно найти на сайте УЦОКО в рубрике "Вступительные испытания в 2026 году / Вступительные на бакалавриат / Подготовка к HMT".

Важно определить тактику прохождения тестирования. Участникам следует ознакомиться со структурой теста и типами заданий НМТ и определиться, с какого учебного предмета начать выполнение заданий.

Понимание формата заданий помогает быстро сориентироваться во время тестирования и эффективнее распределить время. Чтобы отслеживать, сколько времени осталось на выполнение заданий определенного блока НМТ, участники будут видеть на экране таймер.

Если задание кажется слишком сложным или требует значительных вычислений, возможно, лучше пропустить его и вернуться позже. Такой подход позволяет сначала выполнить те задания, в которых участник уверен, и не потерять время на одном сложном.

Для заданий с коротким ответом (по математике, физике или химии) важно внимательно фиксировать результат, чтобы избежать технических ошибок при внесении ответа. Это поможет работать увереннее, рационально использовать время и уменьшить риск случайных ошибок.

–​​​​​​​ Что участникам нужно брать с собой на экзамен, а что –​​​​​​​ запрещено?

– Обязательно для допуска к ТЭЦ нужно иметь сертификат участника НМТ и оригинал документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в приложении "Дія".

Также стоит иметь ручку и по желанию бутылочку воды и перекус. Если участники будут проходить НМТ в Украине, советуем взять теплую одежду на случай длительного пребывания в укрытии.

Запрещено приносить в ТЭЦ опасные предметы или вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья. Также под запретом на рабочем месте технические устройства и их элементы (телефоны, наушники и т.д.), печатные или рукописные материалы, другие предметы, не предусмотренные процедурой НМТ, кроме разрешенных изделий медицинского назначения.

Об их наличии участник должен сообщить работникам пункта тестирования до начала работы над заданиями НМТ.