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Ніяких заморозків, а сніг лише в Карпатах: що чекати від погоди в Україні у найближчі дні

18:30 16.10.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Ніяких заморозків, а сніг лише в Карпатах: що чекати від погоди в Україні у найближчі дні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні на вихідних і наступного тижня очікується нестійка. Місцями не уникнути дощів, проте температура повітря зберігатиметься комфортна.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чому погода в Україні зараз - нестійка

– Зараз відбувається вплив поля зниженого атмосферного тиску.

Тому погода - нестійка. Впродовж наступних ось трьох діб.

За рахунок того, що на нас впливає південна така циклонічність, атмосферні фронти.

Тож погода буде різноманітна - як по датах, так і по території.

Особливо - по розподілу дощів.

Температура також буде характеризуватись певною "строкатістю". Хоча в цілому - з тенденцією до приємного навіть підвищення.

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Чи багато опадів буде в суботу, 17 жовтня

– Якщо говорити детальніше по показниках, то завтра трішки менше буде опадів.

Сьогодні в нас такі, помірні дощі по території України.

А завтра в більшості областей місцями невеликі опади. Вдень тільки у південних і південно-східних областях - помірні дощі.

Вночі та вранці у південній частині України також туман ще може бути.

Чи зміниться при цьому температура повітря

– Температура за рахунок хмарності та опадів вночі стає вища.

Тобто ні про які заморозки зараз не йдеться. Очікується +5...+12°С.

Вдень +10...+18°С. У східних областях - навіть до +21°С в денні години.

Особливості погоди в Україні 17 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 17 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від дощів у неділю та в понеділок

– 18-19 жовтня (впродовж неділі та понеділка, - Ред.) у нас знову помірні дощі.

У південних і центральних областях України - місцями навіть значні.

Подекуди вони можуть бути з грозами.

Лише в західних областях буде утримуватись погода без істотних опадів.

Також в Україні, крім заходу та сходу, в цей період можуть бути місцями пориви вітру, 15-20 метрів за секунду.

Що буде в цей час з температурою вночі та вдень

– Температура буде, знову ж таки, досить комфортна. Як для цієї пори року.

Вночі +7...+14°С, вдень +10...+18°С.

На сході, південному сході, знову ж таки, тепліше - до +20°С.

Тобто такі, досить високі показники, як для цих дат.

Особливості погоди в Україні 18-19 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 18-19 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи ймовірний найближчим часом мокрий сніг

– Тільки в Карпатах. На високогір'ї Карпат.

Тому що там - прохолодніше. Вночі близько 0 градусів, а вдень +1...+6°С.

Тому, звичайно, на високогір'ї Карпат опади можуть переходити подекуди в мокрий сніг.

Особливо у найближчі кілька діб, періодично. Не постійно.

Але на решті території - тільки дощі.

Адже там - навіть навпаки, певне підвищення температури, можна сказати. На пару градусів.

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Як може змінитись синоптична ситуація далі

– Починаючи з 20 жовтня (з вівторка, - Ред.) - там вже є тенденція до підвищення атмосферного тиску.

Вночі ще можуть бути помірні дощі. Але вдень вони вже невеликі й з тенденцією до припинення.

На Лівобережжі України - взагалі вже буде без опадів.

Температура вночі +7...+12°С, вдень +13...+18°С.

Схід і південний схід - до +21°С.

Що може бути з погодою в середині робочого тижня

– 21 жовтня (в середу, - Ред.) трішечки знизиться температура в нічні години.

Тому що переважно вже буде менше хмарності. Без істотних опадів.

Там вночі +5...+10°С, вдень +13...+18°С.

А південь і тоді ще й Закарпаття - до +21°С.

Тобто такі ось "двадцятки" ще будуть трішечки радувати деякі регіони навіть на початку третьої декади жовтня.

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Чи зміниться ситуація наприкінці наступного тижня

– Надалі - там у нас підвищення атмосферного тиску вже буде більш відчутне. Переважно без опадів.

22-23 жовтня (у четвер і в п'ятницю, - Ред.) - лише на заході країни можуть бути невеликі дощі.

Тобто так, більше сонячних прояснень.

Трішки свіжіші ночі будуть. Але все одно в межах +4...+11°С.

Темперетура вдень - в межах +10...+18°С.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому.

Крім того, ми розповідали, яким річкам бракуватиме води до кінця місяця (де вже оголосили третій рівень небезпеки).

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