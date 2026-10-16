Ніяких заморозків, а сніг лише в Карпатах: що чекати від погоди в Україні у найближчі дні
Погода в Україні на вихідних і наступного тижня очікується нестійка. Місцями не уникнути дощів, проте температура повітря зберігатиметься комфортна.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чому погода в Україні зараз - нестійка
– Зараз відбувається вплив поля зниженого атмосферного тиску.
Тому погода - нестійка. Впродовж наступних ось трьох діб.
За рахунок того, що на нас впливає південна така циклонічність, атмосферні фронти.
Тож погода буде різноманітна - як по датах, так і по території.
Особливо - по розподілу дощів.
Температура також буде характеризуватись певною "строкатістю". Хоча в цілому - з тенденцією до приємного навіть підвищення.
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Чи багато опадів буде в суботу, 17 жовтня
– Якщо говорити детальніше по показниках, то завтра трішки менше буде опадів.
Сьогодні в нас такі, помірні дощі по території України.
А завтра в більшості областей місцями невеликі опади. Вдень тільки у південних і південно-східних областях - помірні дощі.
Вночі та вранці у південній частині України також туман ще може бути.
Чи зміниться при цьому температура повітря
– Температура за рахунок хмарності та опадів вночі стає вища.
Тобто ні про які заморозки зараз не йдеться. Очікується +5...+12°С.
Вдень +10...+18°С. У східних областях - навіть до +21°С в денні години.
Чого чекати від дощів у неділю та в понеділок
– 18-19 жовтня (впродовж неділі та понеділка, - Ред.) у нас знову помірні дощі.
У південних і центральних областях України - місцями навіть значні.
Подекуди вони можуть бути з грозами.
Лише в західних областях буде утримуватись погода без істотних опадів.
Також в Україні, крім заходу та сходу, в цей період можуть бути місцями пориви вітру, 15-20 метрів за секунду.
Що буде в цей час з температурою вночі та вдень
– Температура буде, знову ж таки, досить комфортна. Як для цієї пори року.
Вночі +7...+14°С, вдень +10...+18°С.
На сході, південному сході, знову ж таки, тепліше - до +20°С.
Тобто такі, досить високі показники, як для цих дат.
Чи ймовірний найближчим часом мокрий сніг
– Тільки в Карпатах. На високогір'ї Карпат.
Тому що там - прохолодніше. Вночі близько 0 градусів, а вдень +1...+6°С.
Тому, звичайно, на високогір'ї Карпат опади можуть переходити подекуди в мокрий сніг.
Особливо у найближчі кілька діб, періодично. Не постійно.
Але на решті території - тільки дощі.
Адже там - навіть навпаки, певне підвищення температури, можна сказати. На пару градусів.
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Як може змінитись синоптична ситуація далі
– Починаючи з 20 жовтня (з вівторка, - Ред.) - там вже є тенденція до підвищення атмосферного тиску.
Вночі ще можуть бути помірні дощі. Але вдень вони вже невеликі й з тенденцією до припинення.
На Лівобережжі України - взагалі вже буде без опадів.
Температура вночі +7...+12°С, вдень +13...+18°С.
Схід і південний схід - до +21°С.
Що може бути з погодою в середині робочого тижня
– 21 жовтня (в середу, - Ред.) трішечки знизиться температура в нічні години.
Тому що переважно вже буде менше хмарності. Без істотних опадів.
Там вночі +5...+10°С, вдень +13...+18°С.
А південь і тоді ще й Закарпаття - до +21°С.
Тобто такі ось "двадцятки" ще будуть трішечки радувати деякі регіони навіть на початку третьої декади жовтня.
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Чи зміниться ситуація наприкінці наступного тижня
– Надалі - там у нас підвищення атмосферного тиску вже буде більш відчутне. Переважно без опадів.
22-23 жовтня (у четвер і в п'ятницю, - Ред.) - лише на заході країни можуть бути невеликі дощі.
Тобто так, більше сонячних прояснень.
Трішки свіжіші ночі будуть. Але все одно в межах +4...+11°С.
Темперетура вдень - в межах +10...+18°С.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому.
Крім того, ми розповідали, яким річкам бракуватиме води до кінця місяця (де вже оголосили третій рівень небезпеки).
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