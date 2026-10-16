Никаких заморозков, а снег только в Карпатах: что ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

Погода в Украине на выходных и на следующей неделе ожидается неустойчивая. Местами не избежать дождей, однако температура воздуха будет сохраняться комфортная.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Почему погода в Украине сейчас - неустойчивая

– Сейчас происходит влияние поля пониженного атмосферного давления.

Поэтому погода - неустойчивая. В течение следующих вот трех суток.

За счет того, что на нас влияет южная такая циклоничность, атмосферные фронты.

Так что погода будет разнообразная - как по датам, так и по территории.

Особенно - по распределению дождей.

Температура также будет характеризоваться определенной "пестротой". Хотя в целом - с тенденцией к приятному даже повышению.

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Много ли осадков будет в субботу, 17 октября

– Если говорить подробнее по показателям, то завтра немного меньше будет осадков.

Сегодня у нас такие, умеренные дожди по территории Украины.

А завтра в большинстве областей местами небольшие осадки. Днем только в южных и юго-восточных областях - умеренные дожди.

Ночью и утром в южной части Украины также туман еще может быть.

Изменится ли при этом температура воздуха

– Температура за счет облачности и осадков ночью становится выше.

То есть ни о каких заморозках сейчас речи не идет. Ожидается +5...+12°С.

Днем +10...+18°С. В восточных областях - даже до +21°С в дневные часы.

Особенности погоды в Украине 17 октября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от дождей в воскресенье и в понедельник

– 18-19 октября (в течение воскресенья и понедельника, - Ред.) у нас снова умеренные дожди.

В южных и центральных областях Украины - местами даже значительные.

Кое-где они могут быть с грозами.

Лишь в западных областях будет удерживаться погода без существенных осадков.

Также в Украине, кроме запада и востока, в этот период могут быть местами порывы ветра, 15-20 метров в секунду.

Что будет в это время с температурой ночью и днем

– Температура будет, опять же таки, достаточно комфортная. Как для этого времени года.

Ночью +7...+14°С, днем +10...+18°С.

На востоке, юго-востоке, опять же, теплее - до +20°С.

То есть такие, достаточно высокие показатели, как для этих дат.

Особенности погоды в Украине 18-19 октября (инфографика: РБК-Украина)

Вероятен ли в ближайшее время мокрый снег

– Только в Карпатах. На высокогорье Карпат.

Потому что там - прохладнее. Ночью около 0 градусов, а днем +1…+6°С.

Поэтому, конечно, на высокогорье Карпат осадки могут переходить кое-где в мокрый снег.

Особенно в ближайшие несколько суток, периодически. Не постоянно.

Но на остальной территории - только дожди.

Ведь там - даже наоборот, определенное повышение температуры, можно сказать. На пару градусов.

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Как может измениться синоптическая ситуация дальше

– Начиная с 20 октября (со вторника, - Ред.) - там уже есть тенденция к повышению атмосферного давления.

Ночью могут быть умеренные дожди. Но днем они уже небольшие и с тенденцией к прекращению.

На Левобережье Украины - вообще уже будет без осадков.

Температура ночью +7...+12°С, днем +13...+18°С.

Восток и юго-восток - до +21°С.

Что может быть с погодой в середине рабочей недели

– 21 октября (в среду, - Ред.) немного снизится температура в ночные часы.

Потому что преимущественно уже будет меньше облачности. Без существенных осадков.

Там ночью +5...+10°С, днем +13...+18°С.

А юг и тогда еще и Закарпатье - до +21°С.

То есть такие вот "двадцатки" еще будут немного радовать некоторые регионы даже в начале третьей декады октября.

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Изменится ли ситуация в конце следующей недели

– В дальнейшем - там у нас повышение атмосферного давления уже будет более ощутимым. Преимущественно без осадков.

22-23 октября (в четверг и в пятницу, - Ред .) - только на западе страны могут быть небольшие дожди.

То есть так, больше солнечных прояснений.

Немного более свежие ночи будут. Но все равно в пределах +4...+11°С.

Температура днем - в пределах +10...+18°С.