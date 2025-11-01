У Німеччині зупиняли польоти в Берліні через невідомі безпілотники над аеропортом
У п’ятницю ввечері, 31 жовтня, в Німеччині тимчасово зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург через появу невідомих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Як повідомив представник аеропорту, польоти були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом. Через це частину рейсів перенаправили до інших німецьких міст.
Щоб мінімізувати наслідки затримок, влада дозволила часткове скасування заборони на нічні польоти в Берліні.
За даними поліції, близько 20:00 свідок повідомив про дрон у небі над аеропортом. Згодом його помітили й патрульні, однак встановити напрям польоту безпілотника не вдалося.
Дрони у ЄС
Раніше над бельгійською військовою базою в Ельзенборні зафіксували появу невідомих безпілотників.
3 жовтня над армійським навчальним табором було помічено близько 15 дронів невідомого походження. База розташована лише за кілька кілометрів від кордону з Німеччиною. Хто керував цими апаратами та звідки вони прибули - досі невідомо.
Крім того, у Бельгії оборонна компанія Thales Belgium повідомила про появу дронів над своїм заводом, де виготовляють 70-міліметрові ракети.
Нещодавно подібний інцидент стався й в Естонії - союзники виявили два літальні апарати, один із яких вдалося збити за допомогою антидронової рушниці.
Зокрема, у вересні в ніч, коли росіяни завдали по Україні масованого удару, у повітряному просторі Польщі помітили 19 російських безпілотників. Більшість дронів летіли з боку Білорусі.