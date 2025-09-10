ua en ru
На територію Польщі залетіли 19 дронів РФ, збили менше чверті, - Туск

Середа 10 вересня 2025 12:06
UA EN RU
Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У повітряний простір Польщі цієї ночі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Протягом ночі було 19 "вторгнень" у повітряний простір Польщі, в результаті яких було збито чотири дрони", - заявив Туск.

За його словами, велика кількість ворожих беспілотників прилетіла з території Білорусі.

Глава польського уряду також додав, що Варшава звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4, і що країні потрібно більше, ніж просто вираження солідарності.

Зазначається, що Стаття 4 дозволяє будь-якому члену НАТО винести питання на обговорення в рамках блоку. Таким чином, мова не йде про військову відповідь.

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація. Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду після порушення повітряного простору безпілотниками РФ.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення дронів та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.

За даними аналітиків, росіяни вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже як мінімум з червня викоистовували у "Шахедах" місцеві "сімки".

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

