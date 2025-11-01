В Германии останавливали полеты в Берлине из-за неизвестных беспилотников над аэропортом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Как сообщил представитель аэропорта, полеты были приостановлены с 20:08 до 21:58 по местному времени. Из-за этого часть рейсов перенаправили в другие немецкие города.

Чтобы минимизировать последствия задержек, власти разрешили частичную отмену запрета на ночные полеты в Берлине.

По данным полиции, около 20:00 свидетель сообщил о дроне в небе над аэропортом. Впоследствии его заметили и патрульные, однако установить направление полета беспилотника не удалось.