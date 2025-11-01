ua en ru
В Германии останавливали полеты в Берлине из-за неизвестных беспилотников над аэропортом

Германия, Суббота 01 ноября 2025 10:24
UA EN RU
В Германии останавливали полеты в Берлине из-за неизвестных беспилотников над аэропортом Иллюстративное фото: в Германии остановили полеты в Берлине из-за неизвестных беспилотников (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В пятницу вечером, 31 октября, в Германии временно остановили работу аэропорта Берлин-Бранденбург из-за появления неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил представитель аэропорта, полеты были приостановлены с 20:08 до 21:58 по местному времени. Из-за этого часть рейсов перенаправили в другие немецкие города.

Чтобы минимизировать последствия задержек, власти разрешили частичную отмену запрета на ночные полеты в Берлине.

По данным полиции, около 20:00 свидетель сообщил о дроне в небе над аэропортом. Впоследствии его заметили и патрульные, однако установить направление полета беспилотника не удалось.

Дроны в ЕС

Ранее над бельгийской военной базой в Эльзенборне зафиксировали появление неизвестных беспилотников.

3 октября над армейским учебным лагерем было замечено около 15 дронов неизвестного происхождения. База расположена всего в нескольких километрах от границы с Германией. Кто управлял этими аппаратами и откуда они прибыли - до сих пор неизвестно.

Кроме того, в Бельгии оборонная компания Thales Belgium сообщила о появлении дронов над своим заводом, где изготавливают 70-миллиметровые ракеты.

Недавно подобный инцидент произошел и в Эстонии - союзники обнаружили два летательных аппарата, один из которых удалось сбить с помощью антидронового ружья.

В частности, в сентябре в ночь, когда россияне нанесли по Украине массированный удар, в воздушном пространстве Польши заметили 19 российских беспилотников. Большинство дронов летели со стороны Беларуси.

