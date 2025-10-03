Масову появу дронів помітили над військовим об'єктом у Бельгії
15 дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, яка розташована поблизу кордону з Німеччиною. Інцидент вже розслідує армія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на бельгійський телеканал VRT.
Політ безпілотників зафіксували близько 1:45 ночі у п’ятницю в районі села Ельзенборн, де знаходиться полігон і навчальний центр бельгійської армії, а також база повітряних сил.
Об'єкт займає площу близько 28 квадратних кілометрів і розташований приблизно за 5 кілометрів від німецького кордону.
В міністерстві оборони Бельгії вже підтвердили факт появи дронів.
Як розповів військовий, дрони були виявлені випадково під час тестування системи спостереження та виявлення безпілотників. За попередньою інформацією, дрони перелетіли до Бельгії через кордон у Німеччину, де їх помітила поліція в містечку Дюрен.
Звідки взялися дрони та хто ними керував, поки що невідомо. Бельгійські військові розпочали розслідування інциденту.
Дрони у країнах ЄС
За останні тижні країни НАТО фіксують провокації з боку РФ. Серед них - проникнення дронів у європейський повітряний простір.
Так, 10 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі.
А в ніч на 25 вересня над данськими аеропортами в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп зафіксували невідомі безпілотники.
Аеропорт Ольборга на кілька годин призупинив роботу через появу дронів у повітряному просторі.
Подібні випадки зафіксовано також над військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна у Швеції.