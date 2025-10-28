В Естонії біля військового містечка збили невідомий дрон
У південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військового містечка Реедо. Один із них був збитий.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Postimees заявила прессекретар Генштабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн.
"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці", - розповіла Ваксманн.
За її словами, Сили оборони разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти безпілотник, але цього їм не вдалося.
"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", - додала прессекретар Генштабу.
Postimees зазначає, що в містечку Реедо дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний ескадрон.
Інциденти з дронами
Нагадаємо, Росія вже неодноразово влаштовувала провокації із застосуванням своїх ударних безпілотників.
Зокрема, у вересні в ніч, коли росіяни завдали по Україні масованого удару, у повітряному просторі Польщі помітили 19 російських безпілотників. Більшість дронів летіли з боку Білорусі.
Також дрони вторгалися в повітряний простір Литви. Один із таких інцидентів стався наприкінці липня.
За даними ЗМІ, безпілотник "Гербера" запускали з території Білорусі. Він пролетів біля Вільнюса і впав на полігоні.
За непідтвердженими даними, дрон ніс два кілограми вибухівки. У Литві вважають, що така операція була цілеспрямованою. Росія таким чином намагалася чинити психологічний вплив на литовців.