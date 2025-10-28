ua en ru
В Естонії біля військового містечка збили невідомий дрон

Естонія, Вівторок 28 жовтня 2025 19:27
UA EN RU
В Естонії біля військового містечка збили невідомий дрон Ілюстративне фото: в Естонії збили невідомий дрон за допомогою антидронової рушниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військового містечка Реедо. Один із них був збитий.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Postimees заявила прессекретар Генштабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн.

"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці", - розповіла Ваксманн.

За її словами, Сили оборони разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти безпілотник, але цього їм не вдалося.

"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", - додала прессекретар Генштабу.

Postimees зазначає, що в містечку Реедо дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний ескадрон.

Інциденти з дронами

Нагадаємо, Росія вже неодноразово влаштовувала провокації із застосуванням своїх ударних безпілотників.

Зокрема, у вересні в ніч, коли росіяни завдали по Україні масованого удару, у повітряному просторі Польщі помітили 19 російських безпілотників. Більшість дронів летіли з боку Білорусі.

Також дрони вторгалися в повітряний простір Литви. Один із таких інцидентів стався наприкінці липня.

За даними ЗМІ, безпілотник "Гербера" запускали з території Білорусі. Він пролетів біля Вільнюса і впав на полігоні.

За непідтвердженими даними, дрон ніс два кілограми вибухівки. У Литві вважають, що така операція була цілеспрямованою. Росія таким чином намагалася чинити психологічний вплив на литовців.

Новини
