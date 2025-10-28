В Естонії біля військового містечка збили невідомий дрон

У південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військового містечка Реедо. Один із них був збитий.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Postimees заявила прессекретар Генштабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн.

"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці", - розповіла Ваксманн.

За її словами, Сили оборони разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти безпілотник, але цього їм не вдалося.

"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", - додала прессекретар Генштабу.

Postimees зазначає, що в містечку Реедо дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний ескадрон.