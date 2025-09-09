Німеччина почала передачу Україні двох нових систем Patriot, - Пісторіус

Системи ППО для України

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.

Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.

Також Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.

Нещодавно стало відомо, що Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони.