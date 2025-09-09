Германия начала передачу Украине двух новых систем Patriot, - Писториус

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.

Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

Также Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.

Недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.