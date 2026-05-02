Німеччина переобладнує найбільший автопорт Європи під військові потреби

09:14 02.05.2026 Сб
Яку техніку планують терміново перекидати цим шляхом?
aimg Марія Науменко
Фото: виробництво танків Leopard в Німеччині (Getty Images)
У Німеччині вкладають мільярди у портову інфраструктуру, щоб перевозити військову техніку. Це частина підготовки до можливого конфлікту в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про модернізацію найбільшого автопорту Європи у Бремерхафені на узбережжі Північного моря. У проєкт інвестують 1,35 млрд євро, і ці кошти спрямовані не на розширення цивільного експорту, а на підсилення інфраструктури для перевезення важкої військової техніки.

Зокрема, порт готують до транспортування 60-тонних танків Leopard та іншого озброєння, яке може бути швидко перекинуте до потенційних зон бойових дій.

Цей проєкт закладений у бюджет Німеччини на 2026 рік і є частиною ширшої стратегії з посилення оборонної готовності. Центральне розташування країни та її розвинена промисловість дозволяють розглядати її як ключовий логістичний вузол для постачання техніки союзникам у разі загрози.

Водночас Бундесвер не здатен самостійно забезпечити необхідні обсяги перевезень, тому уряд активно залучає приватний сектор. До співпраці планують долучити логістичні компанії, зокрема BLG Logistics, яка працює у Бремерхафені.

"Рішення інвестувати в порт стало для нас поворотним моментом, - заявив генеральний директор компанії Матіас Магнор. - Зараз ми ведемо дуже конструктивні переговори і сподіваємося, що вже цього року зможемо здійснити перші значні інвестиції".

Попри готовність бізнесу долучатися, країна стикається з низкою проблем. Значна частина транспортної інфраструктури залишається зношеною: близько 5 тисяч мостів потребують ремонту, а дороги і залізниця не повністю готові до швидкого переміщення великої кількості техніки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина суттєво змінила підхід до оборони. Додатковим фактором стали заяви США про скорочення військової присутності в Європі.

У результаті країна поступово стирає межу між цивільною і військовою логістикою, залучаючи бізнес до забезпечення оборонних потреб.

Напруженість між США й НАТО

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон вивчає можливість скорочення військового контингенту в Німеччині - ключовій країні для розміщення американських сил у Європі.

Це не перший сигнал про можливий перегляд військової присутності США на континенті. Американська адміністрація неодноразово критикувала союзників за недостатні витрати на оборону, а також допускала можливість скорочення військ не лише в Німеччині, а й в Італії та Іспанії.

Крім того, за даними Reuters, у США розробили неформальний поділ союзників на "слухняних" і "неслухняних", а Пентагон опрацьовував сценарії санкцій проти країн НАТО, які не підтримали дії Вашингтона на Близькому Сході.

