Германия переоборудует крупнейший автопорт Европы под военные нужды

В Германии вкладывают миллиарды в портовую инфраструктуру, чтобы перевозить военную технику. Это часть подготовки к возможному конфликту в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Речь идет о модернизации крупнейшего автопорта Европы в Бремерхафене на побережье Северного моря. В проект инвестируют 1,35 млрд евро, и эти средства направлены не на расширение гражданского экспорта, а на усиление инфраструктуры для перевозки тяжелой военной техники.

В частности, порт готовят к транспортировке 60-тонных танков Leopard и другого вооружения, которое может быть быстро переброшено в потенциальные зоны боевых действий.

Этот проект заложен в бюджет Германии на 2026 год и является частью более широкой стратегии по усилению оборонной готовности. Центральное расположение страны и ее развитая промышленность позволяют рассматривать ее как ключевой логистический узел для поставки техники союзникам в случае угрозы.

В то же время Бундесвер не способен самостоятельно обеспечить необходимые объемы перевозок, поэтому правительство активно привлекает частный сектор. К сотрудничеству планируют привлечь логистические компании, в частности BLG Logistics, которая работает в Бремерхафене.

"Решение инвестировать в порт стало для нас поворотным моментом, - заявил генеральный директор компании Матиас Магнор. - Сейчас мы ведем очень конструктивные переговоры и надеемся, что уже в этом году сможем осуществить первые значительные инвестиции".

Несмотря на готовность бизнеса участвовать, страна сталкивается с рядом проблем. Значительная часть транспортной инфраструктуры остается изношенной: около 5 тысяч мостов нуждаются в ремонте, а дороги и железная дорога не полностью готовы к быстрому перемещению большого количества техники.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия существенно изменила подход к обороне. Дополнительным фактором стали заявления США о сокращении военного присутствия в Европе.

В результате страна постепенно стирает грань между гражданской и военной логистикой, привлекая бизнес к обеспечению оборонных нужд.

Напряженность между США и НАТО

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон изучает возможность сокращения военного контингента в Германии - ключевой стране для размещения американских сил в Европе.

Это не первый сигнал о возможном пересмотре военного присутствия США на континенте. Американская администрация неоднократно критиковала союзников за недостаточные расходы на оборону, а также допускала возможность сокращения войск не только в Германии, но и в Италии и Испании.