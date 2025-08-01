Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем Patriot, але поетапно

Німеччина передасть Україні поетапно додаткові системи Patriot для посилення протиповітряної оборони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундесверу та Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Зазначається, що Бундесвер найближчими днями передасть пускові установки до Patriot, а на другому етапі впродовж двох-трьох місяців надішле в Україну додаткові компоненти до систем.
"Цей процес (передача додаткових систем ППО Україні – ред.) є результатом тісної координації зі США та нашими союзниками по НАТО. Уряди Німеччини та США ініціювали цей процес координації 14 липня 2025 року, щоб значно посилити можливості протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні Бундесверу.
Завдяки спільним зусиллям Німеччини та США системи пройдуть комплексне сервісне обслуговування, та будуть приведені у бойовий стан.
Водночас, з Міністерством оборони США досягнуто домовленості про те, що натомість Німеччина стане першою країною, яка отримає нові системи Patriot останнього покоління у прискореному темпі взамін переданих.
"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Очевидно, що Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Денис Шмигаль також підтвердив, що Німеччина поставить Україні ще дві системи Patriot.
У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot, як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи.
"Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.
Більше того, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли Києву допомогу в посиленні ППО.
Міністр оборони Німеччини повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак відразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.
Також 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Берлін і Норвегія зроблять для ППО України "важливий внесок".
Попри це, 23 липня у Німеччині заявили, що оборонні системи Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.