Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем Patriot, але поетапно

Зазначається, що Бундесвер найближчими днями передасть пускові установки до Patriot, а на другому етапі впродовж двох-трьох місяців надішле в Україну додаткові компоненти до систем.

"Цей процес (передача додаткових систем ППО Україні – ред.) є результатом тісної координації зі США та нашими союзниками по НАТО. Уряди Німеччини та США ініціювали цей процес координації 14 липня 2025 року, щоб значно посилити можливості протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

Завдяки спільним зусиллям Німеччини та США системи пройдуть комплексне сервісне обслуговування, та будуть приведені у бойовий стан.

Водночас, з Міністерством оборони США досягнуто домовленості про те, що натомість Німеччина стане першою країною, яка отримає нові системи Patriot останнього покоління у прискореному темпі взамін переданих.

"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Очевидно, що Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Що кажуть в Міноборони України

Денис Шмигаль також підтвердив, що Німеччина поставить Україні ще дві системи Patriot.

У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot, як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи.

"Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту", - зазначив Шмигаль.