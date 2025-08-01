Германия анонсировала передачу Украине двух систем Patriot, но поэтапно

Отмечается, что Бундесвер в ближайшие дни передаст пусковые установки к Patriot, а на втором этапе в течение двух-трех месяцев отправит в Украину дополнительные компоненты к системам.

"Этот процесс (передача дополнительных систем ПВО Украине - ред.) является результатом тесной координации с США и нашими союзниками по НАТО. Правительства Германии и США инициировали этот процесс координации 14 июля 2025 года, чтобы значительно усилить возможности противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении Бундесвера.

Благодаря совместным усилиям Германии и США системы пройдут комплексное сервисное обслуживание, и будут приведены в боевое состояние.

В то же время, с Министерством обороны США достигнута договоренность о том, что взамен Германия станет первой страной, которая получит новые системы Patriot последнего поколения в ускоренном темпе взамен переданных.

"Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot. Очевидно, что Германия является сильнейшим сторонником Украины в области противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Что говорят в Минобороны Украины

Денис Шмыгаль также подтвердил, что Германия поставит Украине еще две системы Patriot.

В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot, как первый этап. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы.

"Это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО. Благодарны всем нашим партнерам, вовлеченным в этот проект", - отметил Шмыгаль.