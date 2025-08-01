Германия анонсировала передачу Украине двух систем Patriot, но поэтапно

Германия передаст Украине поэтапно дополнительные системы Patriot для усиления противовоздушной обороны страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундесвера и Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что Бундесвер в ближайшие дни передаст пусковые установки к Patriot, а на втором этапе в течение двух-трех месяцев отправит в Украину дополнительные компоненты к системам.
"Этот процесс (передача дополнительных систем ПВО Украине - ред.) является результатом тесной координации с США и нашими союзниками по НАТО. Правительства Германии и США инициировали этот процесс координации 14 июля 2025 года, чтобы значительно усилить возможности противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении Бундесвера.
Благодаря совместным усилиям Германии и США системы пройдут комплексное сервисное обслуживание, и будут приведены в боевое состояние.
В то же время, с Министерством обороны США достигнута договоренность о том, что взамен Германия станет первой страной, которая получит новые системы Patriot последнего поколения в ускоренном темпе взамен переданных.
"Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot. Очевидно, что Германия является сильнейшим сторонником Украины в области противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.
Денис Шмыгаль также подтвердил, что Германия поставит Украине еще две системы Patriot.
В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot, как первый этап. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы.
"Это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО. Благодарны всем нашим партнерам, вовлеченным в этот проект", - отметил Шмыгаль.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.
Более того, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" участники пообещали Киеву помощь в усилении ПВО.
Министр обороны Германии сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно только при условии их быстрой замены.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также объявил, что его страна готова сделать существенный вклад в передачу Украине американских систем.
Также 22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Берлин и Норвегия сделают для ПВО Украины "важный вклад".
Несмотря на это, 23 июля в Германии заявили, что оборонные системы Patriot, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года.