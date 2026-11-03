Ніхто не має права на самосуд: у ЗСУ відреагували на події в Петропавлівській Борщагівці

Військові заслуговують на повагу та захист з боку суспільства, а будь-які протиправні дії чи самосуд є неприпустимими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

У зв’язку з подіями 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці у Генштабі наголосили, що військова форма жодним чином не позбавляє людину права на гідність, безпеку та захист від погроз і насильства.

"Повага до військовослужбовця - не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування", - йдеться у заяві.

Недопустимість самосуду та безпека військових

У Генштабі підтримали неупереджене розслідування та наголосили, що висновки мають ґрунтуватися на фактах, а не на емоціях чи публічному тиску. Наголошується, що право вимагати дотримання закону не дає нікому права на самосуд або погрози військовим.

"Не можна просто все скинути на діяльність провокаторів. Ухилення від військового обов'язку та СЗЧ тягнуть відповідальність, але держава має однаково принципово захищати військових від протиправних дій", - сказано у заяві.

Окремо в ЗСУ застерегли від поширення інформації про місця розташування військових відповідно до статті 114-2 ККУ, оскільки це створює загрозу для життя.

Також у Генштабі наголосили, що РФ намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони України. З цієї причини українців закликали утримуватись від поширення неперевірених звинувачень.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Перед цим в мережі поширили повідомлення про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, яких виявили після самовільного залишення місця служби.

Зазначимо, у Нацгвардії призначили службову перевірку, щоб з'ясувати всі обставини інциденту. Там запевнили, що за її результатами винних притягнуть до відповідальності.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець зажадав перевірити подію та засудив будь-які напади на військовослужбовців у тилу. Своєю чергою, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту.