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Никто не имеет права на самосуд: в ВСУ отреагировали на события в Петропавловской Борщаговке

16:02 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Никто не имеет права на самосуд: в ВСУ отреагировали на события в Петропавловской Борщаговке Фото: в Генштабе сделали заявление об инциденте в Петропавловской Борщаговке (facebook.com)
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Военные заслуживают уважения и защиты со стороны общества, а любые противоправные действия или самосуд недопустимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

В связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Генштабе отметили, что военная форма никак не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз и насилия.

"Уважение к военнослужащему - не вознаграждение за безупречность. Это норма общества, ведущая войну за собственное существование", - говорится в заявлении.

Недопустимость самосуда и безопасность военных

В Генштабе поддержали беспристрастное расследование и подчеркнули, что выводы должны основываться на фактах, а не на эмоциях или публичном давлении. Отмечается, что право требовать соблюдения закона никому не дает права на самосуд или угрозы военным.

"Нельзя просто все сбросить на деятельность провокаторов. Уклонение от воинского долга и СЗЧ влекут ответственность, но государство должно одинаково принципиально защищать военных от противоправных действий", - сказано в заявлении.

Отдельно в ВСУ предостерегли от распространения информации о местоположениях военных в соответствии со статьей 114-2 УКУ, поскольку это создает угрозу для жизни.

Также в Генштабе отметили, что РФ пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны Украины. По этой причине украинцев призывали воздерживаться от распространения непроверенных обвинений.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Перед этим в сети распространили сообщения о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно оставивших воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ, обнаруженные после самовольного оставления места службы.

Отметим, в Нацгвардии назначена служебная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Там заверили, что по ее результатам виновные будут привлечены к ответственности.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал проверить событие и осудил какие-либо нападения на военнослужащих в тылу. В свою очередь, ГБР открыло уголовное производство по факту инцидента.

Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что событие в Петропавловской Борщаговке не обошлось без постороннего влияния. По его словам, инициаторы инцидента будут привлечены к ответственности.

Позже Буданов сообщил о задержании женщины, первой прибывшей к дому на автомобиле скорой помощи. Установлено, что она производила предварительную разведку объекта.

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