Никто не имеет права на самосуд: в ВСУ отреагировали на события в Петропавловской Борщаговке
Военные заслуживают уважения и защиты со стороны общества, а любые противоправные действия или самосуд недопустимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
В связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Генштабе отметили, что военная форма никак не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз и насилия.
"Уважение к военнослужащему - не вознаграждение за безупречность. Это норма общества, ведущая войну за собственное существование", - говорится в заявлении.
Недопустимость самосуда и безопасность военных
В Генштабе поддержали беспристрастное расследование и подчеркнули, что выводы должны основываться на фактах, а не на эмоциях или публичном давлении. Отмечается, что право требовать соблюдения закона никому не дает права на самосуд или угрозы военным.
"Нельзя просто все сбросить на деятельность провокаторов. Уклонение от воинского долга и СЗЧ влекут ответственность, но государство должно одинаково принципиально защищать военных от противоправных действий", - сказано в заявлении.
Отдельно в ВСУ предостерегли от распространения информации о местоположениях военных в соответствии со статьей 114-2 УКУ, поскольку это создает угрозу для жизни.
Также в Генштабе отметили, что РФ пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны Украины. По этой причине украинцев призывали воздерживаться от распространения непроверенных обвинений.
Инцидент в Петропавловской Борщаговке
Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Перед этим в сети распространили сообщения о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно оставивших воинские части.
Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ, обнаруженные после самовольного оставления места службы.
Отметим, в Нацгвардии назначена служебная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Там заверили, что по ее результатам виновные будут привлечены к ответственности.
Также омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал проверить событие и осудил какие-либо нападения на военнослужащих в тылу. В свою очередь, ГБР открыло уголовное производство по факту инцидента.
Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что событие в Петропавловской Борщаговке не обошлось без постороннего влияния. По его словам, инициаторы инцидента будут привлечены к ответственности.
Позже Буданов сообщил о задержании женщины, первой прибывшей к дому на автомобиле скорой помощи. Установлено, что она производила предварительную разведку объекта.