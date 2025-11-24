"Ніхто не має права перетнути". Стефанчук назвав "червоні лінії" України щодо мирної угоди
Голова українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Україна готова до переговорів з РФ щодо завершення війни. Водночас він наголосив, що є певні "червоні лінії" мирної угоди, які ніхто не може перетнути.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Руслан Стефанчук заявив під час виступу на парламентському саміті Кримської платформи у Швеції.
За його словами, існують "червоні лінії" України, які ніхто не має права перетнути - "ні фізично, ні юридично, ні морально".
"Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників", - заявив Стефанчук.
Він додав, що будь-який "справжній мирний процес" має базуватися на принципі: "нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи".
Крім того, спікер Ради наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від своїх мови, віри й національної ідентичності. Він зауважив, що одна з перших у світі - Конституція Пилипа Орлика від 1710 року, є українським документом.
"Бо Конституція і воля власного народу є ще однією червоною лінією, яку ніхто й ніколи не має права порушувати", - зазначив Стефанчук.
Переговори щодо мирного плану
Нагадаємо, 23 листопада у Женеві почалися обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини.
Остаточний варіант документа узгодять президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп безпосередньо під час зустрічі.
Агентство Reuters з посиланням на американського чиновника повідомило, що попередні переговори були "продуктивними та навіть переконливими".
Український лідер вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Коментар також дав секретар РНБО України Рустем Умеров - за його словами, перероблений план "відображає більшість українських пріоритетів".
Хід переговорів прокоментував і президент США Дональд Трамп. За його словами, "щось хороше справді може статися".