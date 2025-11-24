ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Никто не имеет права пересечь". Стефанчук назвал "красные линии" Украины по мирному соглашению

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 16:42
UA EN RU
"Никто не имеет права пересечь". Стефанчук назвал "красные линии" Украины по мирному соглашению Фото: Руслан Стефанчук, спикер парламента Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к переговорам с РФ по завершению войны. В то же время он отметил, что есть определенные "красные линии" мирного соглашения, которые никто не может пересечь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Руслан Стефанчук заявил во время выступления на парламентском саммите Крымской платформы в Швеции.

По его словам, существуют "красные линии" Украины, которые никто не имеет права пересечь - "ни физически, ни юридически, ни морально".

"Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений для Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что любой "настоящий мирный процесс" должен базироваться на принципе: "ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы".

Кроме того, спикер Рады подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от своих языка, веры и национальной идентичности. Он отметил, что одна из первых в мире - Конституция Пилипа Орлика от 1710 года, является украинским документом.

"Потому что Конституция и воля собственного народа является еще одной красной линией, которую никто и никогда не имеет права нарушать", - отметил Стефанчук.

Переговоры по мирному плану

Напомним, 23 ноября в Женеве начались обсуждения мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Окончательный вариант документа согласуют президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп непосредственно во время встречи.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что предварительные переговоры были "продуктивными и даже убедительными".

Украинский лидер уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".

Ход переговоров прокомментировал и президент США Дональд Трамп. По его словам, "что-то хорошее действительно может произойти".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Руслан Стефанчук Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины