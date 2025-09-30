ua en ru
Нідерланди розмістять у Польщі комплекси Patriot та NASAMS

Вівторок 30 вересня 2025 14:53
Нідерланди розмістять у Польщі комплекси Patriot та NASAMS
Автор: Константин Широкун

Нідерланди розмістять у Польщі комплекси ППО Patriot та NASAMS, а також засоби боротьби з дронами для посилення захисту східного кордону НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів.

"З 1 грудня Нідерланди розмістять у Польщі Patriot, NASAMS та системи боротьби з безпілотниками для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного вузла підтримки України", - йдеться у заяві оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди відправлять до Польщі два ЗРК Patriot і близько 300 військовослужбовців для місії НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання (NSATU).

Дрони над країнами ЄС

Нагадаємо, останніми тижнями зафіксовано ряд випадків вторгнення безпілотників над Данією, Польщею та Румунією. Крім того, російські винищувачі порушували повітряний простір Естонії.

Так, 27 вересня в Данії підтвердили, що вночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". За два дні до того безпілотники зафіксували над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

29 вересня у Данії почалися спільні навчання "Крила оборони" за участі данських та українських військових, під час яких відбувається відпрацювання протидії ударним безпілотникам.

Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що його країна готова до знищення будь-яких ворожих об’єктів, які увірвуться в її повітряний простір. Те ж саме заявили і в Міністерстві оборони Великої Британії.

Також РБК-Україна повідомляло, що РФ цинічно відкинула звинувачення щодо порушення повітряного простору. У Кремлі заявили, що порушень нібито не було, і російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил".

