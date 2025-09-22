ua en ru
У Кремлі цинічно заперечили вторгнення літаків РФ і звинуватили Естонію

Москва, Понеділок 22 вересня 2025 14:40
У Кремлі цинічно заперечили вторгнення літаків РФ і звинуватили Естонію Фото: речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Кремлі цинічно відкинули звинувачення Таллінна щодо порушення повітряного простору російськими винищувачами та переклали відповідальність на саму Естонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Як заявив Пєсков, російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил", підкресливши нібито відсутність порушень.

"Ми неодноразово надавали дані, які підтверджують позицію російської сторони. Водночас естонська сторона жодного разу не продемонструвала доказів на підтримку своїх звинувачень", - сказав Пєсков.

Речник диктатора також звинуватив Естонію та інші країни Балтії у "систематичному нагнітанні напруженості та створенні конфронтаційної атмосфери".

За словами Пєскова, "подібна політика не є новою, але нині вона, ще більше посилює ризики".

Літаки РФ в небі Естонії

Як відомо, вранці 19 вересня три російських винищувачі МІГ-31 влетіли без дозволу у повітряний простір Естонії.

Інцидент стався над Фінською затокою, де російські літаки перебували там 12 хвилин.

У відповідь країна запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.

У Москві заперечили факт порушення повітряного простору Естонії. У заяві російського міністерства йшлося, що винищувачі МіГ-31 здійснювали політ над нейтральними водами Балтійського моря, нібито дотримуючись визначеного маршруту та не заходячи в повітряний простір інших держав.

Водночас Міноборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох літаків, які майже 12 хвилин перебували у її повітряному просторі.

23 вересня посли НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити порушення повітряного простору Естонії літаками РФ.

