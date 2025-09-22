У Кремлі цинічно заперечили вторгнення літаків РФ і звинуватили Естонію
У Кремлі цинічно відкинули звинувачення Таллінна щодо порушення повітряного простору російськими винищувачами та переклали відповідальність на саму Естонію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.
Як заявив Пєсков, російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил", підкресливши нібито відсутність порушень.
"Ми неодноразово надавали дані, які підтверджують позицію російської сторони. Водночас естонська сторона жодного разу не продемонструвала доказів на підтримку своїх звинувачень", - сказав Пєсков.
Речник диктатора також звинуватив Естонію та інші країни Балтії у "систематичному нагнітанні напруженості та створенні конфронтаційної атмосфери".
За словами Пєскова, "подібна політика не є новою, але нині вона, ще більше посилює ризики".
Літаки РФ в небі Естонії
Як відомо, вранці 19 вересня три російських винищувачі МІГ-31 влетіли без дозволу у повітряний простір Естонії.
Інцидент стався над Фінською затокою, де російські літаки перебували там 12 хвилин.
У відповідь країна запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.
У Москві заперечили факт порушення повітряного простору Естонії. У заяві російського міністерства йшлося, що винищувачі МіГ-31 здійснювали політ над нейтральними водами Балтійського моря, нібито дотримуючись визначеного маршруту та не заходячи в повітряний простір інших держав.
Водночас Міноборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох літаків, які майже 12 хвилин перебували у її повітряному просторі.
23 вересня посли НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити порушення повітряного простору Естонії літаками РФ.