У Кремлі цинічно відкинули звинувачення Таллінна щодо порушення повітряного простору російськими винищувачами та переклали відповідальність на саму Естонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Як заявив Пєсков, російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил", підкресливши нібито відсутність порушень.

"Ми неодноразово надавали дані, які підтверджують позицію російської сторони. Водночас естонська сторона жодного разу не продемонструвала доказів на підтримку своїх звинувачень", - сказав Пєсков.

Речник диктатора також звинуватив Естонію та інші країни Балтії у "систематичному нагнітанні напруженості та створенні конфронтаційної атмосфери".

За словами Пєскова, "подібна політика не є новою, але нині вона, ще більше посилює ризики".