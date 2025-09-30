ua en ru
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и NASAMS

Вторник 30 сентября 2025 14:53
UA EN RU
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и NASAMS Фото: Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и NASAMS (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Нидерланды разместят в Польше комплексы ПВО Patriot и NASAMS, а также средства борьбы с дронами для усиления защиты восточной границы НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

"С 1 декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, NASAMS и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

Дроны над странами ЕС

Напомним, в последние недели зафиксирован ряд случаев вторжения беспилотников над Данией, Польшей и Румынией. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

Так, 27 сентября в Дании подтвердили, что ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили "неизвестные дроны". За два дня до того беспилотники зафиксировали над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп.

29 сентября в Дании начались совместные учения "Крылья обороны" с участием датских и украинских военных, во время которых происходит отработка противодействия ударным беспилотникам.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Великобритании.

Также РБК-Украина сообщало, что РФ цинично отвергла обвинения относительно нарушения воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".

