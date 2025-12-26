ua en ru
Політика

Трамп про мирний план: у Зеленського нічого немає, поки я не схвалю

США, П'ятниця 26 грудня 2025 23:03
UA EN RU
Трамп про мирний план: у Зеленського нічого немає, поки я не схвалю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп висловився про мирний план, який привезе президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що в українського лідера "нічого не буде", поки американський лідер "не схвалить".

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив виданню Politico.

Зокрема, пише видання, Трамп фактично сам себе призначив кінцевим "арбітром" будь-якої мирної угоди між Україною та Росією. При цьому він доволі дивно висловився щодо 20-пунктного плану, який привезе Володимир Зеленський.

"У Зеленського нічого не буде, поки я не схвалю... Подивимося, що в нього буде", - заявив він журналістам.

Щоправда, Трамп моментально пом'якшив риторику, додавши, що сподівається провести продуктивну зустріч на цих вихідних та поговорити з російським диктатором після цього.

"Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з Путіним все буде добре", - заявив президент США.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 грудня, стало відомо, що Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч із Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій. За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

Росія відчутно запанікувала на тлі таких новин. Зокрема в Кремлі скавучать, що 20-пунктний мирний план, оприлюднений Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від тієї версії, яка обговорюється представниками країни-агресорки та США.

Ниття Росії стає зрозумілим, якщо знати, що Кремль активно надсилав усім сторонам сигнали про те, що відповідь на ідеї, викладені в україно-американському проєкті рамкової мирної угоди, країна-агресор дасть вже після Нового року. Але велика дипломатична активність України змусила росіян ворушится.

