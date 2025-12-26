Трамп про мирний план: у Зеленського нічого немає, поки я не схвалю

Президент США Дональд Трамп висловився про мирний план, який привезе президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що в українського лідера "нічого не буде", поки американський лідер "не схвалить".

Як передає РБК-Україна , про це Трамп заявив виданню Politico .

Зокрема, пише видання, Трамп фактично сам себе призначив кінцевим "арбітром" будь-якої мирної угоди між Україною та Росією. При цьому він доволі дивно висловився щодо 20-пунктного плану, який привезе Володимир Зеленський.

"У Зеленського нічого не буде, поки я не схвалю... Подивимося, що в нього буде", - заявив він журналістам.

Щоправда, Трамп моментально пом'якшив риторику, додавши, що сподівається провести продуктивну зустріч на цих вихідних та поговорити з російським диктатором після цього.

"Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з Путіним все буде добре", - заявив президент США.