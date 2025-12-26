ua en ru
У РФ назвали мирний план на 20 пунктів "радикально іншим" від їхніх переговорів з США

Росія, П'ятниця 26 грудня 2025 20:01
У РФ назвали мирний план на 20 пунктів "радикально іншим" від їхніх переговорів з США Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Мирний план, оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від версії, яка обговорюється представниками РФ та США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ.

Він повідомив, що росіяни бачили мирний план, що складається з 20 пунктів, який показав український президент.

"Ми знаємо, що цей план радикально відрізняється, якщо це взагалі можна назвати планом, від тих 27 пунктів, які в останні тижні, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною", - наголосив Рябков.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та США під час переговорів в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій. Увага була зосереджена на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Сторонам вдалося погодити більшість моментів, проте найважчою темою залишається територіальне питання.

В середу, 24 грудня, Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану. Крім базового документа є також і окремі додатки по напрямках.

У США повідомили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Зазначимо, країна-агресорка вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, РФ хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

РБК-Україна раніше писало, що у неділю, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. Вона відбудеться у резиденції Трампа, що у штаті Флорида.

