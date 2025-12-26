ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп о мирном плане: у Зеленского ничего нет, пока я не одобрю

США, Пятница 26 декабря 2025 23:03
UA EN RU
Трамп о мирном плане: у Зеленского ничего нет, пока я не одобрю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп высказался о мирном плане, который привезет президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что у украинского лидера "ничего не будет", пока американский лидер "не одобрит".

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил изданию Politico.

В частности, пишет издание, Трамп фактически сам себя назначил конечным "арбитром" любого мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом он довольно странно высказался относительно 20-пунктного плана, который привезет Владимир Зеленский.

"У Зеленского ничего не будет, пока я не одобрю... Посмотрим, что у него будет", - заявил он журналистам.

Правда, Трамп моментально смягчил риторику, добавив, что надеется провести продуктивную встречу на этих выходных и поговорить с российским диктатором после этого.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", - заявил президент США.

Напомним, в пятницу, 26 декабря, стало известно, что Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий. По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.

Россия ощутимо запаниковала на фоне таких новостей. В частности, в Кремле скавут, что 20-пунктный мирный план, обнародованный Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от той версии, которая обсуждается представителями страны-агрессора и США.

Нытье России становится понятным, если знать, что Кремль активно посылал всем сторонам сигналы о том, что ответ на идеи, изложенные в украино-американском проекте рамочного мирного соглашения, страна-агрессор даст уже после Нового года. Но большая дипломатическая активность Украины заставила россиян ворушится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Встреча Зеленского и Трампа
Новости
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну