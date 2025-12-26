Трамп о мирном плане: у Зеленского ничего нет, пока я не одобрю
Президент США Дональд Трамп высказался о мирном плане, который привезет президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что у украинского лидера "ничего не будет", пока американский лидер "не одобрит".
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил изданию Politico.
В частности, пишет издание, Трамп фактически сам себя назначил конечным "арбитром" любого мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом он довольно странно высказался относительно 20-пунктного плана, который привезет Владимир Зеленский.
"У Зеленского ничего не будет, пока я не одобрю... Посмотрим, что у него будет", - заявил он журналистам.
Правда, Трамп моментально смягчил риторику, добавив, что надеется провести продуктивную встречу на этих выходных и поговорить с российским диктатором после этого.
"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", - заявил президент США.
Напомним, в пятницу, 26 декабря, стало известно, что Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий. По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.
Россия ощутимо запаниковала на фоне таких новостей. В частности, в Кремле скавут, что 20-пунктный мирный план, обнародованный Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от той версии, которая обсуждается представителями страны-агрессора и США.
Нытье России становится понятным, если знать, что Кремль активно посылал всем сторонам сигналы о том, что ответ на идеи, изложенные в украино-американском проекте рамочного мирного соглашения, страна-агрессор даст уже после Нового года. Но большая дипломатическая активность Украины заставила россиян ворушится.