Нічний удар по окупантах: Сили оборони уразили ЗРК та пункти управління дронами

"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", - сказано в заяві.

В ніч на сьогодні Сили оборони уразили:

район зосередження підрозділу дронів ворона - у районі Трудового (ТОТ Запорізької області);

майстерню дронів - у районі Токмака (ТОТ Запорізької області);

вузол зв’язку - у районі Старомлинівки (ТОТ Донецької області);

зосередження військової техніки росіян - Донецьк (ТОТ Донецької області).

Крім того, у вівторок, 17 лютого, у районі Маріуполя було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також Сили оборони поцілили по пунктах управління дронами РФ у районі Сального (Курська область, РФ) та у районі Родинського (ТОТ Донецької області).

Генштаб ЗСУ зауважив, що наразі встановлюються остаточні масштаби втрат і пошкоджень російських окупантів.