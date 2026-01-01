ua en ru
Росіяни зустрічають Новий рік під атаки дронів: вражено нафтобазу та НПЗ, виникли пожежі

Четвер 01 січня 2026 02:30
Росіяни зустрічають Новий рік під атаки дронів: вражено нафтобазу та НПЗ, виникли пожежі Фото: російські МНСники прибули на гасіння пожеж (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

У Росії в Новорічну ніч палають одразу два об'єкти - йдеться про нафтобазу в населеному пункті Людиново Калузької області та Ільський НПЗ Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Об'єкти були атаковані дронами: про нафтобазу в Людиново пабліки писали ще 31 грудня, незадовго до бою курантів. А от НПЗ в Калузькій області був вражений вже у новому році, 1 січня.

"Нафтобаза в н.п. Людиново продовжує палати після прильоту святкового БпЛА", - йдеться в коментарі під відео на одному з Telegram-каналів.

"Перший НПЗ 2026 року уже в скарбничці", - написано ще під одними кадрами вже з наслідками атаки на Ільський нафтопереробний завод.

"Ільський НПЗ приймає естафету в 2026 році", - пишуть пабліки під яскравими кадрами, на яких помітно заграву від вогню на нічному горизонті.

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня Сили оборони уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Також під атакою були "Таманьнєфтєгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.

Ще ми повідомили, що в ніч на 28 грудня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод.

