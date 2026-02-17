Від Рязані до Туапсе: "Мадяр" показав список знищених об’єктів ВПК та енергетики РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ від початку 2026 року уразили сотні важливих військових і енергетичних об’єктів противника в оперативній і стратегічній глибині Росії та на тимчасово окупованих територіях.

За його словами, лише за перші 48 діб року українські дрони атакували понад 240 цілей, серед яких підприємства нафтопаливної та оборонної інфраструктури, об’єкти енергетики, аеродроми, системи ППО та радіолокаційні станції. Частину ударів виконували у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Ураження об’єктів енергетики та ВПК Серед підтверджених цілей - низка нафтопереробних заводів, газопереробних підприємств, нафтобаз і хімічних комбінатів, зокрема у Рязані, Ярославлі, Туапсе, Саратові, Волгограді, а також нафтотермінал "Таманьнефтегаз". Також уражалися електропідстанції, теплові електростанції та підприємства військово-промислового комплексу. Удари по військовій інфраструктурі Окрім промислових об’єктів, під удари потрапили військові аеродроми, логістичні вузли та інші об’єкти, що забезпечують бойові дії російських військ. Загалом у січні-лютому підрозділи СБС знищили або пошкодили тисячі ворожих цілей, а результати окремих операцій регулярно оприлюднює Генеральний штаб. "Мадяр" підкреслив, що підрозділи безпілотних систем щоденно виконують бойові завдання на різних напрямках, зосереджуючись як на ударах у глибині противника, так і на підтримці бойових дій на лінії фронту.