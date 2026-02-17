Важливий елемент "оборонки" РФ: дрони атакували стратегічний хімзавод

Ударні безпілотники вночі атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra .

У соціальних мережах місцеві мешканці писали про вибух і загоряння на заводі в місті Губаха. Зазначається, що по підприємству зафіксовано від чотирьох до шести влучань дронів, працівників евакуювали до укриття, а на території спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують.

Один із очевидців стверджує, що пролунало близько двадцяти вибухів – їх було чути навіть у школі, де діти в той момент перебували в укритті, частину учнів забрали батьки. Також у регіоні спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив факт фіксації ворожих безпілотників на території області. Він зазначПив, що внаслідок атаки постраждалих немає, усі екстрені служби поінформовані, а загрози для населення немає.

Що відомо про завод "Метафракс"

Підприємство "Метафракс" у Губасі є ключовим активом хімічного холдингу "Метафракс Груп". Завод виробляє різноманітну хімічну продукцію, зокрема метанол, формалін, похідні органічних сполук, синтетичні смоли та інші речовини.

Деякі з продуктів підприємства – зокрема гексамін, метанол, уротропін і пентаеритритол – можуть застосовуватися як складові для виробництва вибухових матеріалів та окремих елементів озброєння.