Важливий елемент "оборонки" РФ: дрони атакували стратегічний хімзавод

Вівторок 17 лютого 2026 10:10
Важливий елемент "оборонки" РФ: дрони атакували стратегічний хімзавод Фото: дрони атакували стратегічний хімзавод у Пермському краї РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Ударні безпілотники вночі атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

У соціальних мережах місцеві мешканці писали про вибух і загоряння на заводі в місті Губаха. Зазначається, що по підприємству зафіксовано від чотирьох до шести влучань дронів, працівників евакуювали до укриття, а на території спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують.

Один із очевидців стверджує, що пролунало близько двадцяти вибухів – їх було чути навіть у школі, де діти в той момент перебували в укритті, частину учнів забрали батьки. Також у регіоні спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив факт фіксації ворожих безпілотників на території області. Він зазначПив, що внаслідок атаки постраждалих немає, усі екстрені служби поінформовані, а загрози для населення немає.

Що відомо про завод "Метафракс"

Підприємство "Метафракс" у Губасі є ключовим активом хімічного холдингу "Метафракс Груп". Завод виробляє різноманітну хімічну продукцію, зокрема метанол, формалін, похідні органічних сполук, синтетичні смоли та інші речовини.

Деякі з продуктів підприємства – зокрема гексамін, метанол, уротропін і пентаеритритол – можуть застосовуватися як складові для виробництва вибухових матеріалів та окремих елементів озброєння.

Удари по оборонних заводах РФ

Нагадаємо, 7 лютого дрони Служби безпеки України уразили російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101. Мова йде про дослідний завод в селищі Редкіно Тверської області.

Також минулого місяця невідомі дрони атакували місто Єлець Липецької області РФ. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод АТ "Енергія", який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Вибухи Вторгнення Росії до України Пермь
