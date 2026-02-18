RU

Ночной удар по оккупантам: Силы обороны поразили ЗРК и пункты управления дронами

Иллюстративное фото: Силы обороны ударили по важным объектам оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Силы обороны поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ, пункты управления дронами и сосредоточение сил и средств врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: От Рязани до Туапсе: "Мадьяр" показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ

"В рамках последовательных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражения по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - сказано в заявлении.

В ночь на сегодня Силы обороны поразили:

  • район сосредоточения подразделения дронов ворона - в районе Трудового (ВОТ Запорожской области);
  • мастерскую дронов - в районе Токмака (ВОТ Запорожской области);
  • узел связи - в районе Старомлиновки (ВОТ Донецкой области);
  • сосредоточение военной техники россиян - Донецк (ВОТ Донецкой области).

Кроме того, во вторник, 17 февраля, в районе Мариуполя была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также Силы обороны попали по пунктам управления дронами РФ в районе Сального (Курская область, РФ) и в районе Родинского (ВОТ Донецкой области).

Генштаб ВСУ отметил, что сейчас устанавливаются окончательные масштабы потерь и повреждений российских оккупантов.

Удары по объектам врага

Напомним, в ночь на 17 февраля ВСУ нанесли удар по российскому вертолету Ка-27 на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, они поразили несколько пунктов управления дронами врага.

Ранее в Краснодарском крае местные жители сообщили о беспилотной атаке и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов.

Позже россияне официально подтвердили пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - под удар попал резервуар с нефтепродуктами. Ильский НПЗ, один из крупнейших на юге страны-агрессора с мощностью около 138 тысяч баррелей в сутки, уже неоднократно становился целью атак дронов.

Отметим, во временно оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" последнего времени. Кроме того, росСМИ сообщили о ночном ударе дронов по химическому предприятию "Метафракс" в Пермском крае, где после атаки возник пожар.

