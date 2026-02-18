Ночной удар по оккупантам: Силы обороны поразили ЗРК и пункты управления дронами

"В рамках последовательных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражения по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - сказано в заявлении.

В ночь на сегодня Силы обороны поразили:

район сосредоточения подразделения дронов ворона - в районе Трудового (ВОТ Запорожской области);

мастерскую дронов - в районе Токмака (ВОТ Запорожской области);

узел связи - в районе Старомлиновки (ВОТ Донецкой области);

сосредоточение военной техники россиян - Донецк (ВОТ Донецкой области).

Кроме того, во вторник, 17 февраля, в районе Мариуполя была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также Силы обороны попали по пунктам управления дронами РФ в районе Сального (Курская область, РФ) и в районе Родинского (ВОТ Донецкой области).

Генштаб ВСУ отметил, что сейчас устанавливаются окончательные масштабы потерь и повреждений российских оккупантов.