Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ знищили "мисливця за субмаринами" в Криму

Росія, Вівторок 17 лютого 2026 13:36
UA EN RU
ЗСУ знищили "мисливця за субмаринами" в Криму Ілюстративне фото: вертоліт Ка-27 (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові вночі завдали удару по російському корабельному вертольоту Ка-27 на тимчасово окупованій території Криму. Також було уражено кілька пунктів управління дронами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Знищено вертоліт Ка-27

У ніч на 17 лютого українські військові уразили корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли на тимчасово окупованій території Криму. Зафіксовано пряме влучання в ціль.

Що відомо про вертоліт Ка-27

Зразок вертольота "252" піднявся в повітря 8 серпня 1973 року. На його основі були розроблені дві основні модифікації для ВМФ - протичовновий вертоліт Ка-27 і пошуково-рятувальний Ка-27ПС, а в подальшому і транспортно-бойовий вертоліт для морської піхоти Ка-29 і цивільний багатоцільовий вертоліт Ка-32.

Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.

Основні характеристики Ка-27:

  • Двигуни: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 к.с. кожен).
  • Максимальна злітна маса: 12 000 кг (нормальна - 10 600 - 10 700 кг).
  • Швидкість: максимальна - 270 км/год, крейсерська - 220 км/год.
  • Дальність польоту: 800 - 900 км.
  • Практична стеля: 5 000 м.
  • Габарити: довжина - 12,25 м, висота - 5,4 м, діаметр несучих гвинтів - 15,9 м.

Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

Знищено пункти управління дронами

Крім того, 16 лютого Сили оборони уразили три пункти управління безпілотниками російських військ:

  • у районі Гуляйполя (тимчасово окупована територія Запорізької області);
  • у районі Анатоліївки (Курська область РФ);
  • у районі населеного пункту Затишшя (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Удари по ключових об’єктах ворога тривають

Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються. У Генштабі зазначають, що українські сили й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, які забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російської армії.

Уночі в Краснодарському краї місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів.

Згодом офіційно підтвердили займання на Ільському нафтопереробному заводі - під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, що спричинило масштабну пожежу. Ільський НПЗ, один із найбільших на півдні Росії з потужністю близько 138 тисяч барелів на добу, вже неодноразово ставав ціллю атак дронів.

Водночас у тимчасово окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" останнього часу, а російські ЗМІ також повідомили про нічний удар безпілотників по хімічному підприємству "Метафракс" у Пермському краї, де після атаки виникла пожежа.

