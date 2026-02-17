ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Горів не тільки Ільський НПЗ: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі

Вівторок 17 лютого 2026 12:58
Горів не тільки Ільський НПЗ: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі Фото: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 17 лютого Сили оборони завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї та низці логістичних і військових об’єктів росіян на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Удари по території РФ

За даними Генштабу, у ніч на 17 лютого у районі населеного пункту Ільський (Краснодарський край, РФ) українські війська завдали удару по нафтопереробному заводу "Ільський".

Після ураження на об’єкті почалася пожежа. Підприємство є одним із найбільших у нафтовій галузі півдня РФ, забезпечує виробництво нафтопродуктів та підтримує армію окупантів.

Потужність установок первинної переробки складає 6,6 млн тонн нафти на рік.

Удари по тимчасово окупованих територіях

На ТОТ Запорізької області у районах Розівки та Любимівки уражено райони зосередження російських військ.

У районі Зеленополя завдано удар по вузлу зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.

Крім того, у Донецьку та поблизу населеного пункту Лідине поцілено по логістичних складах МТЗ.

Втрати російських загарбників та масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські війська й надалі системно завдаватимуть ударів, спрямованих на послаблення бойового потенціалу агресора.

Атаки на Ільський НПЗ та не тільки

Нагадаємо, сьогодні вночі в Краснодарському краї місцеві жителі повідомили про атаку дронів і займання на нафтовому підприємстві.

У соцмережах масово з’явилися фото та відео наслідків ударів невідомими безпілотниками.

Пізніше офіційно підтвердили пожежу на Ільському НПЗ. Зокрема, під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, після чого виникла масштабна пожежа.

НПЗ "Ільський", який є одним із найбільших на півдні Росії, неодноразово ставав ціллю атак українських дронів. Потужність заводу становить близько 138 000 барелів на добу.

Також в окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" за останній час.

Крім того, за даними російських ЗМІ, вночі ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.

