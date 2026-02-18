Нічний удар по окупантах: Сили оборони уразили ЗРК та пункти управління дронами
Сили оборони уразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ, пункти управління дронами та зосередження сил і засобів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Читайте також: Від Рязані до Туапсе: "Мадяр" показав список знищених об’єктів ВПК та енергетики РФ
"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", - сказано в заяві.
В ніч на сьогодні Сили оборони уразили:
- район зосередження підрозділу дронів ворона - у районі Трудового (ТОТ Запорізької області);
- майстерню дронів - у районі Токмака (ТОТ Запорізької області);
- вузол зв’язку - у районі Старомлинівки (ТОТ Донецької області);
- зосередження військової техніки росіян - Донецьк (ТОТ Донецької області).
Крім того, у вівторок, 17 лютого, у районі Маріуполя було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.
Також Сили оборони поцілили по пунктах управління дронами РФ у районі Сального (Курська область, РФ) та у районі Родинського (ТОТ Донецької області).
Генштаб ЗСУ зауважив, що наразі встановлюються остаточні масштаби втрат і пошкоджень російських окупантів.
Удари по об’єктах ворога
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого ЗСУ завдали удару по російському вертольоту Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, вони уразили кілька пунктів управління дронами ворога.
Раніше в Краснодарському краї місцеві жителі повідомили про дронову атаку і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів.
Пізніше росіяни офіційно підтвердили пожежу на Ільському нафтопереробному заводі - під удар опинився резервуар із нафтопродуктами. Ільський НПЗ, один із найбільших на півдні країни-агресорки з потужністю близько 138 тисяч барелів на добу, вже неодноразово ставав ціллю атак дронів.
Зазначимо, у тимчасово окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" останнього часу. Крім того, росЗМІ повідомили про нічний удар дронів по хімічному підприємству "Метафракс" у Пермському краї, де після атаки виникла пожежа.