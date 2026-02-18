Ночной удар по оккупантам: Силы обороны поразили ЗРК и пункты управления дронами

Силы обороны поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ, пункты управления дронами и сосредоточение сил и средств врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"В рамках последовательных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражения по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - сказано в заявлении.

В ночь на сегодня Силы обороны поразили:

район сосредоточения подразделения дронов ворона - в районе Трудового (ВОТ Запорожской области);

мастерскую дронов - в районе Токмака (ВОТ Запорожской области);

узел связи - в районе Старомлиновки (ВОТ Донецкой области);

сосредоточение военной техники россиян - Донецк (ВОТ Донецкой области).

Кроме того, во вторник, 17 февраля, в районе Мариуполя была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также Силы обороны попали по пунктам управления дронами РФ в районе Сального (Курская область, РФ) и в районе Родинского (ВОТ Донецкой области).

Генштаб ВСУ отметил, что сейчас устанавливаются окончательные масштабы потерь и повреждений российских оккупантов.