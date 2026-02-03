Нічна атака Сил оборони: під ударом були центр виробництва дронів та ворожа станція РЕБ

В ніч на сьогодні, 3 лютого, Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ в Telegram.
Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів росіян. Крім того, в районі Хліборобного під удар українських воїнів потрапило зосередження живої сили окупантів.
Також в понеділок, 2 лютого, підрозділи Сил оборони вдарили по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області РФ.
На тимчасово окупованій території Донеччині, в районі н.п. Баранівка було уражено ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, українські захисники вперше знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" на ворожій території - у Бєлгородській області. ЇЇ вартість перевищує 10 млн доларів
Крім того, в ніч на 29 січня Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" росіян вартістю близько 100 млн доларів, а також низку пунктів управління дронами.
Раніше, 23 січня, українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.
Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.
Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.
До цього 17 січня Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.