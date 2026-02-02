ua en ru
Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "машину смерті" в РФ

Понеділок 02 лютого 2026 20:53
Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "машину смерті" в РФ Ілюстративне фото: українські воїни знищили "Солнцепьок" (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські військові вперше знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" на ворожій території - у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис батальйону безпілотних систем "Булава".

Зазначається, що військові бБПС "Булава" 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищили "Солнцепьок" на території РФ за допомогою FPV-дронів.

Зафіксовано чотири влучання у російську "машину смерті", після чого сталась потужна детонація боєкомплекту. На оприлюдненому відео можна побачити, що ТОС-1А росіян, вартість якого перевищує 10 млн доларів, повністю знищений.

"ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система, створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами. Тепер ця "машина смерті" - купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV", - сказано в дописі військових.

Бійці батальйону підкреслили, що це "не просто втрачена техніка окупантів, а символ".

Що відомо про "Солнцепьок"

ТОС-1А "Солнцепьок" - важка вогнеметна система, що стріляє термобаричними боєприпасами. Вона призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.

При цьому відомо, що система використовує боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю, високу температуру і сильний тиск на великій площі. Вони здатні спричиняти значні руйнування і вражати цілі в замкнутому просторі, що робить систему особливо небезпечною на полі бою.

За неофіційною інформацією, у Росії на озброєнні в сухопутних військах 55 одиниць ТОС-1А "Солнцепьок". Ще три таких системи є у російських ВДВ.

Нагадаємо, у грудні підрозділ ударних дронів Lasar's Group за допомогою безпілотників знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок".

Раніше, у листопаді минулого року, 63-тя окрема механізована бригада 3-го армійського корпусу ЗСУ повідомила про знищення російського "Солнцепьока" на Лиманському напрямку.

