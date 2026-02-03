Нічна атака Сил оборони: під ударом були центр виробництва дронів та ворожа станція РЕБ

В ніч на сьогодні, 3 лютого, Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ в Telegram .

Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів росіян. Крім того, в районі Хліборобного під удар українських воїнів потрапило зосередження живої сили окупантів.

Також в понеділок, 2 лютого, підрозділи Сил оборони вдарили по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області РФ.

На тимчасово окупованій території Донеччині, в районі н.п. Баранівка було уражено ворожу станцію радіоелектронної боротьби.