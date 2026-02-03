Ночная атака Сил обороны: под ударом были центр производства дронов и вражеская станция РЭБ
В ночь на сегодня, 3 февраля, Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram.
В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов россиян. Кроме того, в районе Хлеборобного под удар украинских воинов попало сосредоточение живой силы оккупантов.
Также в понедельник, 2 февраля, подразделения Сил обороны ударили по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.
На временно оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Барановка была поражена вражеская станция радиоэлектронной борьбы.
Удары по объектам РФ
Напомним, украинские защитники впервые уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" на вражеской территории - в Белгородской области. Ее стоимость превышает 10 млн долларов
Кроме того, в ночь на 29 января Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" россиян стоимостью около 100 млн долларов, а также ряд пунктов управления дронами.
Ранее, 23 января, украинские дроны поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.
Перед этим Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.
Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.
До этого 17 января Силы обороны поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.