Ночная атака Сил обороны: под ударом были центр производства дронов и вражеская станция РЭБ

В ночь на сегодня, 3 февраля, Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram .

В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов россиян. Кроме того, в районе Хлеборобного под удар украинских воинов попало сосредоточение живой силы оккупантов.

Также в понедельник, 2 февраля, подразделения Сил обороны ударили по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.

На временно оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Барановка была поражена вражеская станция радиоэлектронной борьбы.