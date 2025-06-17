Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 55

За словами Кличка, більше 40 людей були доставлені до медзакладів Києва.

Точної інформації щодо загиблих наразі немає. Рятувальники продовжують працювати на місцях.

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

"В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14", - пише міський голова.

Для допомоги постраждалим у Солом'янському та Дарницькому районах були розгорнуті штаби.

Обстріл Києва у ніч на 17 червня

Цієї ночі ворог вдався до масованої атаки дронами й ракетами проти Києва. Під час обстрілу наслідки фіксували на 12 локаціях, але пізніше голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко заявив про 27 локацій. Зокрема окупанти вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

Також під час атаки у Києві зникало світло у двох районах. За словами Кличка, це сталося внаслідок спрацювання автоматики.

Зокрема міський голова підтвердив, що під час нальоту на Київ помер громадянин США.

Детальніше про удар по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.