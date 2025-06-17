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Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 55

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві зростає кількість постраждалих внаслідок обстрілу у ніч на 17 червня. Станом на зараз відомо про 55 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, більше 40 людей були доставлені до медзакладів Києва.

Точної інформації щодо загиблих наразі немає. Рятувальники продовжують працювати на місцях.  

 

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

"В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14", - пише міський голова. 

Для допомоги постраждалим у Солом'янському та Дарницькому районах були розгорнуті штаби.  

Обстріл Києва у ніч на 17 червня 

Цієї ночі ворог вдався до масованої атаки дронами й ракетами проти Києва. Під час обстрілу наслідки фіксували на 12 локаціях, але пізніше голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко заявив про 27 локацій. Зокрема окупанти вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

Також під час атаки у Києві зникало світло у двох районах. За словами Кличка, це сталося внаслідок спрацювання автоматики. 

Зокрема міський голова підтвердив, що під час нальоту на Київ помер громадянин США.

Детальніше про удар по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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