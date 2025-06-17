Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 55

В Киеве растет количество пострадавших в результате обстрела в ночь на 17 июня. По состоянию на сейчас известно о 55 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, более 40 человек были доставлены в медучреждения Киева.
Точной информации о погибших пока нет. Спасатели продолжают работать на местах.
Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
"В Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14", - пишет городской голова.
Для помощи пострадавшим в Соломенском и Дарницком районах были развернуты штабы.
Этой ночью враг прибегнул к массированной атаке дронами и ракетами против Киева. Во время обстрела последствия фиксировали на 12 локациях, но позже глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко заявил о 27 локациях. В частности оккупанты ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.
Также во время атаки в Киеве исчезал свет в двух районах. По словам Кличко, это произошло в результате срабатывания автоматики.
В частности городской голова подтвердил, что во время налета на Киев умер гражданин США.
Подробнее об ударе по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.